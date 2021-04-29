Влітку у Кременчуці запрацюють 4 позаміські дитячі табори, але лише наполовину

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 273

Наразі точно не відомо, коли влітку 2021 року розпочнеться оздоровча кампанія для дітей, та у Кременчуці планують, що сезон стартує з 1 червня. Про це на засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС повідомив начальник управління у справах сімей та дітей Андрій Макаров.





Влітку у Кременчуці працюватиме 38 закладів відпочинку з денним перебуванням, один табір праці та відпочинку і 4 позаміські дитячі табори («Зоряний», «Супутник», «Сонячний» та «Ерудит», «Енергетик» цього року не відкриється).





Станом на 28 квітня у місті подали 486 заяв на оздоровлення дітей пільгових катеогорій, із них 453 заяви – на оздоровлення на території Полтавщини. Станом на 31 березня до електронного банку даних щодо часткового відшкодування вартості путівок надійшло 197 заяв.





За словами Андрія Макарова, позаміські заклади зможуть працювати в умовах жовтого та помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки. Проте через карантинні обмеження вони зможуть прийняти лише 50% дітей від свої проєктної потужності.





Табори вже відвідують перевіряючі служби, ближче до початку сезону водолази обстежать дно акваторії на пляжах. Табори відкриються лише тоді, коли їх прийме державна комісія.



Зараз у Кременчуці очікують рішення Полтавської ОДА про подальші дії з організації оздоровлення та відпочинку дітей на території області.