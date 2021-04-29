Студент Кременчуцького училища виборов ІІІ місце на конкурсі фахової майстерності – вдруге за тиждень

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Днями «ТелеграфЪ» писав, що учень 3 курсу ВПУ №7 Данило Галицький став призером конкурсу фахової майстерності з професії «Верстатник широкого профілю». Про перемогу стало відомо 21 квітня. А вже через 5 днів, 26 квітня, училище отримало ще одну радісну звістку: студент 3 курсу Мирослав Падай виборов 3 місце у конкурсі з професії «Електрозварювальник».





Ми зустрілися з хлопцями, майстрами та викладачами а також з директором Кременчуцького Вищого професійного училища № 7, Миколою Несеном.





Микола Григорович розповів:





Конкурси проходили на базах Запорізької та Житомирської областей. Вперше вони проводились в онлайн-режимі, і це викликало певні складнощі. Аудиторія і майстерні були обладнані камерами, які вели пряму трансляцію на офіс, де проходить конкурс.

Експертка отримала опломбоване та запечатане завдання на Новій Пошті. Працювали конкурсанти під камерами, без зайвих рухів. Наприкінці треба було зняти деталь з верстата (або взяти зварювальну деталь) так, щоб вона увесь час потрапляла в об'єктив, запакувати її і відправити на центральний офіс.

Хочу відзначити, що і Данило, і Мирослав готувалися до цього конкурсу, не підвели в першу чергу колектив навчального закладу – а, відповідно, і Полтавщину. Приємно, що це вже не перша перемога наших студентів в подібних конкурсах, і ми в черговий раз підтвердили рівень підготовки учнів.

Дякую усій команді, адже це - колективна праця. Діти – молодці, не здрейфили!





Олег Кривенко, викладач професійно-теоретичної підготовки, додав, що склалася приємна традиція: студенти ВПУ №7 займають призові місця під час кожного проведення конкурсу професійної майстерності. Вони двічі були першими, один раз – другими і зараз стали бронзовими призерами.





Окрім дипломів за ІІІ місце за підписом міністра освіти та науки України, хлопцям призначається Стипендія Президента України на рік з моменту призначення. Сума стипендії на сьогоднішній день – 1500 гривень.





Призер конкурсу електрозварювальників, 18-річний Мирослав, щойно дізнався приємну звістку про стипендію. Хлопцю сподобався конкурс, адже був він досить цікавим – тож планує брати участь у змаганнях і надалі:





Єдине, з чим виникли складнощі – необхідність постійно бути в кадрі, недопустимість зайвих рухів. Це трохи бентежило, проте в роботі не завадило.





Данило Галицький, який переміг у конкурсі верстатників, зазначив:





Я вперше приймав участь у конкурсі. Як на мене, вдалося показати досить непоганий результат. Але перемога буда б неможливою без майстрів та викладачів. Вони допомагали у процесі підготовки, роз’яснювали кожен крок.





Готували учнів до конкурсу викладачі професійно-теоретичної підгоровки Ірина Кабаченко та Олег Кривенко, майстри виробничого навчання Олександр Шевельов, Дмитро Котенко (електрозварювальники) та Михайло Плужник (верстатник).