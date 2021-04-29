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«Полтавщина має всі шанси незабаром вийти з червоної зони», – голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 2 903 Коментарів: 1

 

Епідемічна ситуація в області починає покращуватися

Полтавщина має всі шанси незабаром вийти з червоної зони. Про це написав у своєму телеграм-каналі голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.


Він зазначив, що на початку квітня, коли в деяких громадах були посилені карантинні заходи, рівень госпіталізації в області сягав 80 на 100 тис населення (за норми менше 60 на 100 тисяч). Зараз – 58,2 на 100 тис населення, тобто динаміка рівня госпіталізації зменшилася на 27%. Також протягом останнього тижня завантаженість ліжок зменшилася до 44,7%. Ці показники перебувають у межах норми, водночас коефіцієнт виявлення випадків інфікування дещо підвищений – 21,7% (норма – менше 20%). Поліпшилася й динаміка виявлених випадків запалення легень: якщо нещодавно фіксували по 200 пневмоній за добу, наразі – 130. Усе це вказує на зменшення кількості важких випадків захворювання на COVID-19.


Напередодні свят прошу вас пам’ятати про карантинні заходи. Від цього залежить те, як швидко ми знову почнемо їздити в транспорті, відвідувати кафе й кінотеатри, - звернувся голова Полтавської ОДА до жителів області.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус карантин Полтавщина красная зона
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Коментарі: 1

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enic:
Сьогодні, 13:47

Цитата: Полтавська ОДА
Давайте вже після свят!

grimacing


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