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Станом на 22 травня на Полтавщині виявили 188 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 298

 

Усього в Україні за добу хворобу виявили у 4606 людей

Вранці 22 травня МОЗ України оновило статистику захворювань на COVID-19. За минулу добу в країні зафіксували 4606 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіло 269 дітей і 108 працівників медичної галузі.


У шпиталі потрапило 1665 пацієнтів.


За той же період одужало 12586 людей, зафіксовано 178 летальних випадків.


На Полтавщині протягом останньої доби коронавірус виявили у 188 осіб. Одужали 443 людини. Продовжують лікування 2597 мешканців області, 222 пацієнта одужало.


На жаль, померло 8 пацієнтів з ускладненим перебігом хвороби.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
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