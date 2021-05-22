Верховна Рада планує вдосконалити матеріальну допомогу сім’ям з дітьми

Деякі виплати пропонують не включати до сукупного прибутку родини
Під час чергового засідання Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 3124, який передбачає вдосконалення надання матеріальної допомоги сім’ям з дітьми.
«За» проголосувало 272 нардепа.
Зокрема, Закон пропонує виключити соціальні виплати на дитину або дітей з сукупного прибутку сім’ї пільговика.
Так, пропонують не враховувати наступні виплати:
- допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
- допомогу при народженні дитини;
- допомогу на дитину самотнім матерям (батькам);
- допомогу на дітей, над якими встановлено опіку (піклування);
- допомогу при усиновленні дитини;
- тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме;
- державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
- пенсію у зв’язку з втратою годувальника.