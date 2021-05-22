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Верховна Рада планує вдосконалити матеріальну допомогу сім’ям з дітьми

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 377

 

Деякі виплати пропонують не включати до сукупного прибутку родини

Під час чергового засідання Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 3124, який передбачає вдосконалення надання матеріальної допомоги сім’ям з дітьми.


«За» проголосувало 272 нардепа.


Зокрема, Закон пропонує виключити соціальні виплати на дитину або дітей з сукупного прибутку сім’ї пільговика.


Так, пропонують не враховувати наступні виплати:

  • допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • допомогу при народженні дитини;
  • допомогу на дитину самотнім матерям (батькам);
  • допомогу на дітей, над якими встановлено опіку (піклування);
  • допомогу при усиновленні дитини;
  • тимчасову держдопомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання яких невідоме;
  • державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
  • пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: допомога законопроєкт Верховна Рада
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