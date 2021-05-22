Верховна Рада планує вдосконалити матеріальну допомогу сім’ям з дітьми

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 377

Деякі виплати пропонують не включати до сукупного прибутку родини

Під час чергового засідання Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 3124, який передбачає вдосконалення надання матеріальної допомоги сім’ям з дітьми.





«За» проголосувало 272 нардепа.





Зокрема, Закон пропонує виключити соціальні виплати на дитину або дітей з сукупного прибутку сім’ї пільговика.





Так, пропонують не враховувати наступні виплати: