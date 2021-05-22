Браконьєр виловив з Кременчуцького водосховища 49 кілограмів риби

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21 травня близько 03.00 група оперативного реагування рибоохоронного патруля виявила громадянина, який ловив рибу з гумового човна в Сулинській затоці Кременчуцького водосховища біля села Кліщенці. За інформацією Полтавського рибоохоронного патруля, чоловік використовував заборонені знаряддя лову – дві ліскові сітки довжиною 100 метрів.





Усього чоловік встиг виловити 49 кілограмів риби, а саме: 39 лящів, 20 сріблястих карасів, 6 судаків, 6 сазанів та 1 окуня. Загальна сума збитків, нанесених рибному господарству України, становить близько 22 тисячі гривень.





На місце події для спільного документування правопорушення викликали оперативну групу Відділу поліції № 1 Кременчуцького районного УП ГУНП в Полтавській області.





На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.





Заборонені знаряддя лову, гумовий човен та незаконно виловлену рибу вилучили до відповідного рішення суду.





Відомості внесли до ЄРДР, ведеться слідство.