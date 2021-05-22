Гарячу воду бачиш? Ні? А вона є!

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Ще 20 травня ПрАТ «Кременчукгаз» повідомив, що у зв’язку з відсутністю договірних відносин припинить подачу газу для КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Кременчужани почали готуватись до того, що гарячу воду таки відключать.









21 травня на Facebook-сторінці Служби допомоги мера кременчужанам о 12.49 навіть з’явилась відповідна інформація.









Проте, вчора під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради мер Кременчука Віталій Малецький запевнив кременчужан, що масових проблем з постачанням гарячої води в місті не буде. Варто очікувати лише тимчасових відключень по деяких котельнях.









Здавалося б, можна зітхнути з полегшенням.





Але з вечора 21 травня в редакцію почали звертатись люди з інформацію про те, що гаряча вода таки зникла. Інформація надходила з різних районів міста: центру, Молодіжного, Занасипу.





Де ж правда і навіщо мер дав людям марну надію? Нажаль, останнє питання залишиться риторичним. А поки що вмикаємо бойлери – або готуємось приймати дуже прохолодний душ.











