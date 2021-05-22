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Гарячу воду бачиш? Ні? А вона є!

Сьогодні, 08:38 Переглядів: 444

Попри обіцянки мера Малецького Кременчуцька ТЕЦ припинила подачу гарячої води

 

Ще 20 травня ПрАТ «Кременчукгаз» повідомив, що у зв’язку з відсутністю договірних відносин припинить подачу газу для КП «Теплоенерго» та ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ». Кременчужани почали готуватись до того, що гарячу воду таки відключать.


Відзавтра кременчужани можуть залишитися без гарячої води


21 травня на Facebook-сторінці Служби допомоги мера кременчужанам о 12.49 навіть з’явилась відповідна інформація.


 


Проте, вчора під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради мер Кременчука Віталій Малецький запевнив кременчужан, що масових проблем з постачанням гарячої води в місті не буде. Варто очікувати лише тимчасових відключень по деяких котельнях.


«Охрана, отмєна»: гаряча вода по всьому Кременчуку не зникне - мер


Здавалося б, можна зітхнути з полегшенням.


Але з вечора 21 травня в редакцію почали звертатись люди з інформацію про те, що гаряча вода таки зникла. Інформація надходила з різних районів міста: центру, Молодіжного, Занасипу.


Де ж правда і навіщо мер дав людям марну надію? Нажаль, останнє питання залишиться риторичним. А поки що вмикаємо бойлери – або готуємось приймати дуже прохолодний душ.




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Автор: Тамара Зінченко
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А у вас є гаряча вода?

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