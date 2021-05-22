В Крюкові планують створити новий ЦНАП

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Ситуація з подачею документів на субсидії довела, що існуючих центрів надання послуг недостатньо

Про плани щодо відкриття ЦНАП в Крюкові під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради, що відбулося 21 травня, розповів мер міста Віталій Малецький:





- Нам новий ЦНАП в Крюкові на Республіканській вкрай потрібен, це показала ситуація з субсидіями, яка сталася зараз. Людям незручно їхати на Приходька або до Центрального ЦНАП. Уряд змінив правила, але ці два тижні були дуже складними, нам навіть довелося купити 4 додаткові принтери.





У зв’язку з цим мер доручив розробити проєктно-кошторисну документацію та написати відповідний гарантійний лист, аби отримати під зведення центру кошти зі спецфонду.





Відповідальний за технічний нагляд за будівництвом об’єктів житлово-комунального та соціального призначення Микола Воловик відповів, що листа з клопотанням про виділення коштів вже підготували. З обласного бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації Кременчук попросив 200 тисяч гривень.