В Крюкові планують створити новий ЦНАП

Про плани щодо відкриття ЦНАП в Крюкові під час засідання виконкому Кременчуцької міської ради, що відбулося 21 травня, розповів мер міста Віталій Малецький:
У зв’язку з цим мер доручив розробити проєктно-кошторисну документацію та написати відповідний гарантійний лист, аби отримати під зведення центру кошти зі спецфонду.
Відповідальний за технічний нагляд за будівництвом об’єктів житлово-комунального та соціального призначення Микола Воловик відповів, що листа з клопотанням про виділення коштів вже підготували. З обласного бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації Кременчук попросив 200 тисяч гривень.