Новий власник вирішив: дитячий табір «Чайка» не працюватиме у цьому році

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 616

Якщо дитячі заклади оздоровлення та відпочинку і відновлять роботу, то не раніше 22 червня, крім того, відпочивальників з інших областей не прийматимуть

Дитячий табір «Чайка» не працюватиме у цьому році. Про це на засіданні виконкому Кременчуцької міської ради розповіла заступниця міського голови Ольга Усанова. Так вирішив новий власник «Чайки», харківська корпорація ТОВ «ЄС», бо планує зробити там реконструкцію.









Тому у Кременчуці залишається чотири заклади оздоровлення та відпочинку, які, можливо, запрацюють після 22 червня: «Зоряний», «Супутник», «Сонячний» та «Ерудит». Чи відкриються вони, залежатиме від рішення Міністерства охорони здоров'я – якщо воно перегляне карантинні обмеження. У випадку сприятливої епідситуації чекатимуть рекомендацій від державного санітарного лікаря щодо початку роботи таборів.





Банк даних дітей пільгових категорій, які претендують на оздоровлення за бюджетні кошти, та банк даних на часткове відшкодування вартості путівки, у нашому місті залишаються актуальними. Як тільки-но дозвіл на відкриття позаміських таборів буде отримано, відразу розпочнеться розподіл путівок за раніше встановленими чергами.





Перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін повідомив, що на 2020 рік на оздоровчу кампанію дітей передбачено кошти, як в обласному бюджеті (18,2 млн грн), так і в місцевих (70,1 млн грн), у тому числі на здешевлення вартості путівок (8,42 млн грн).





Якщо табори цього літа відновлять роботу, то тільки для місцевих дітей, відпочивальників з інших областей не прийматимуть. Зверніть увагу, що точно не працюватимуть на Полтавщині цього сезону заклади оздоровлення та відпочинку «Іскорка», «Маяк», «Енергетик» і «Ромашка».



