Двое кременчужан с COVID-19 уже лежат в стационаре, ещё у двух его подозревают

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 2

По состоянию на 12 июня, в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» находится два пациента с диагнозом COVID-19. Ещё двум пациентам, поступившим с пневмониями, выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Результаты их анализов городская ПЦР лаборатория выдаст к концу дня. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.



Она сказала, что всего в Кременчуге 111 человек заболели COVID-19. 105 из них уже выздоровели. Двое лежат в стационаре. Четверо умерли.



Также вице-мэр сообщила, что за прошедшие сутки в Кременчуге не выявлены новые случаи COVID-19.



Всего за сутки с подозрением на грипп и ОРВИ к врачам обратились 5 взрослых кременчужан и 5 детей.



В городских больницах с диагнозом пневмония находится сегодня (12.06.2020) 16 пациентов: 15 – взрослые, один – ребенок. Тяжелых случаев пневмонии нет.



Руководитель горздрава Максим Середа добавил, что ежедневно в больницы поступает 3-4 пациента с пневмониями, пока их количество не уменьшается, несмотря на то, что традиционный эпидсезон давно закончился.