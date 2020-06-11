Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
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Україна15075
Кременчук3
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Двое кременчужан с COVID-19 уже лежат в стационаре, ещё у двух его подозревают

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 2

 

С пневмониями ежедневно поступает 3-4 человека

По состоянию на 12 июня, в инфекционном отделении больницы «Кременчугской» находится два пациента с диагнозом COVID-19. Ещё двум пациентам, поступившим с пневмониями, выставлено подозрение на коронавирусную инфекцию. Результаты их анализов городская ПЦР лаборатория выдаст к концу дня. Об этом сообщила вице-мэр Ольга Усанова.


Она сказала, что всего в Кременчуге 111 человек заболели COVID-19. 105 из них уже выздоровели. Двое лежат в стационаре. Четверо умерли.


Также вице-мэр сообщила, что за прошедшие сутки в Кременчуге не выявлены новые случаи COVID-19.


Всего за сутки с подозрением на грипп и ОРВИ к врачам обратились 5 взрослых кременчужан и 5 детей.


В городских больницах с диагнозом пневмония находится сегодня (12.06.2020) 16 пациентов: 15 – взрослые, один – ребенок. Тяжелых случаев пневмонии нет.


Руководитель горздрава Максим Середа добавил, что ежедневно в больницы поступает 3-4 пациента с пневмониями, пока их количество не уменьшается, несмотря на то, что традиционный эпидсезон давно закончился.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 пневмония грипп вирусная пневмония инфекционное отделение ПЦР лаборатория Кременчуг

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