На «Чередничках» у Кременчуці виявили незаконний літній майданчик

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28 закладів ресторанного типу, які відкрилися, взагалі не мають права працювати — наголошують в мерії

12 червня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації начальник управління торгівлі Людмила Жорняк доповіла про результати перевірок ресторанів та кафе, які ведуть діяльність в умовах адаптивного карантину. Усього за тиждень проведено 60 перевірок.





На станції «Череднички» виявили незаконний літній майданчик, на власника склали «карантинний» протокол. Крім того, виявляли незаконну торгівлю: усього склали 3 протоколи.



Результати перевірки кафе та ресторанів такі: