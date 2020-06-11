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Кременчук, Коронавірус / Карантин

На «Чередничках» у Кременчуці виявили незаконний літній майданчик

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28 закладів ресторанного типу, які відкрилися, взагалі не мають права працювати — наголошують в мерії

12 червня під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації начальник управління торгівлі Людмила Жорняк доповіла про результати перевірок ресторанів та кафе, які ведуть діяльність в умовах адаптивного карантину. Усього за тиждень проведено 60 перевірок.


На станції «Череднички» виявили незаконний літній майданчик, на власника склали «карантинний» протокол. Крім того, виявляли незаконну торгівлю: усього склали 3 протоколи.


Результати перевірки кафе та ресторанів такі:

  • 19 не планують відкриватися найближчим часом взагалі;
  • 13 відновили роботу і повністю дотримуються карантинних вимог;
  • 28 закладів не зареєстровані як оператори ринку в Держпродспоживслужбі, тобто вони взагалі не мають права працювати, наголосила Людмила Жорняк: їх діяльність заборонили до того моменту, доки вони не пройдуть реєстрацію.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: ресторани кафе торгівля карантин

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