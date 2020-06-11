Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 11.06.2020 12:10
Підтверджені:
Україна29070
Кременчук111
Хворі:
Україна15075
Кременчук3
Одужало:
Україна13141
Кременчук104
Померло:
Україна854
Кременчук4
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Замість плавання біг: у списку спортсменів-стипендіатів зміни

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 188

 

Спортсменка Кременчука отримуватиме стипендію Кременчуцької міської ради

На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбудеться 25 червня, депутати внесуть зміни до списків спортсменів-стипендіатів. Відповідний проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік» оприлюднили на офіційному сайті мерії.


Без Жана Беленюка, але плюс 2 спортсмени: хто зі спортсменів Кременчука отримуватиме стипендію


Замість плавчині Ірини Анісімової, яку зарахували до комунального закладу «Дніпропетровський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Дніпропетровської обласної ради» стипендію отримуватиме Ірина Бескровна (легка атлетика). Стипендія в розмірі 1 800 грн щомісяця нараховується з 1 травня до 31 грудня 2020 року.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: стипендії спорт

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Вверх