Замість плавання біг: у списку спортсменів-стипендіатів зміни

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На сесії Кременчуцької міської ради, яка відбудеться 25 червня, депутати внесуть зміни до списків спортсменів-стипендіатів. Відповідний проєкт рішення «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 січня 2020 року «Про призначення та виплату стипендії Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік» оприлюднили на офіційному сайті мерії.









Замість плавчині Ірини Анісімової, яку зарахували до комунального закладу «Дніпропетровський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» Дніпропетровської обласної ради» стипендію отримуватиме Ірина Бескровна (легка атлетика). Стипендія в розмірі 1 800 грн щомісяця нараховується з 1 травня до 31 грудня 2020 року.