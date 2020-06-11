Вот какие доплаты получили кременчугские медсестры и врачи за борьбу с COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 273 Коментарів: 4

Все кременчугские медики, боровшиеся с эпидемией COVID-19, полностью получили зарплату за май. Теперь она оплачивается НСЗУ. Об этом сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа на заседании исполкома 12 июня.



Сумма зарплатных выплат за май составила 1 млн. 825 тыс. грн. Повышенные зарплаты получили 128 кременчугских медиков, непосредственно работавших с пациентами с диагнозом COVID-19.



В мае повышенные выплаты получил медперсонал инфекционного отделения больницы «Кременчугской», а также медперсонал инфекционного и приемного отделений детской больницы, сотрудники кременчугской ПЦР лаборатории и выездные бригады первой и «Правобережной» больниц.



Руководитель горздрава сообщил, что «антикоронавирусные» доплаты к ставке в мае составили:

младшие медсестры – от 3000 до 8000 грн доплата к ставке;

медсестры – доплаты от 5000 до 12 000 грн;

врачи – доплата от 10 000 до 25 000 грн.

Размеры доплат зависели от категории (у врачей), а также от времени, непосредственно отработанного на борьбе с COVID-19. За период больничных и отпусков повышенные зарплаты не начислялись.



Какие доплаты за май получили директора детской и «Кременчугской» больниц, руководитель горздрава не сказал.