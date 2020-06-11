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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

Вот какие доплаты получили кременчугские медсестры и врачи за борьбу с COVID-19

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 273 Коментарів: 4

 

Зарплату им выплатили полностью – утверждает руководитель горздрава

Все кременчугские медики, боровшиеся с эпидемией COVID-19, полностью получили зарплату за май. Теперь она оплачивается НСЗУ. Об этом сообщил руководитель кременчугского управления здравоохранения Максим Середа на заседании исполкома 12 июня.


Сумма зарплатных выплат за май составила 1 млн. 825 тыс. грн. Повышенные зарплаты получили 128 кременчугских медиков, непосредственно работавших с пациентами с диагнозом COVID-19.


В мае повышенные выплаты получил медперсонал инфекционного отделения больницы «Кременчугской», а также медперсонал инфекционного и приемного отделений детской больницы, сотрудники кременчугской ПЦР лаборатории и выездные бригады первой и «Правобережной» больниц.


Руководитель горздрава сообщил, что «антикоронавирусные» доплаты к ставке в мае составили:

  • младшие медсестры – от 3000 до 8000 грн доплата к ставке;
  • медсестры – доплаты от 5000 до 12 000 грн;
  • врачи – доплата от 10 000 до 25 000 грн.

Размеры доплат зависели от категории (у врачей), а также от времени, непосредственно отработанного на борьбе с COVID-19. За период больничных и отпусков повышенные зарплаты не начислялись.


Какие доплаты за май получили директора детской и «Кременчугской» больниц, руководитель горздрава не сказал.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid-19 доплаты 300% зарплаты медиков НСЗУ Кременчуг

Коментарі: 4

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Александр Кириленко:
Сьогодні, 15:26

скажите спасибо нашему государству.


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sergey.kovalenko:
Сьогодні, 15:30

Классно вышло...МОЗ утвердили доплаты, а денег с госбюджета задерживают чуть ли не на 2 месяца.


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Максим Бабкин:
Сьогодні, 15:34

Приятно, что в городе медики получили доплаты.


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zzzzzz:
Сьогодні, 16:07

а кто определял размеры доплатsmile этому дала этому не дала, остальное распилили, а сколько распилили под этот шумок с 65 млрд , одному ЗЕ исвестно....


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