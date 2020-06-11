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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві можуть відкрити кримінальну справу через те, що на жінку впала гілка

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 310

 

Наразі слідчий вирішує питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) КК України

12 червня близько 9.00 до поліції Полтави надійшла інформація про те, що на розі вулиць Соборності та Мазепи (поблизу зупинки громадського транспорту «ОЦЕВУМ») на 55-річну полтавку впала гілка з дерева.


 

Як інформує відділ комунікації поліції Полтавської області, на місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група та медики. Травмовану жінку ушпиталили до Першої міської лікарні, щоб встановити ступінь тяжкості отриманих нею травм.


Тепер слідчий Полтавського відділення поліції №1 вирішує питання щодо внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (4 250-8 500 грн) або виправних робіт до 2 років, або обмеження волі до 3 років. Обставини події встановлює слідство.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція України
Теги: дерево травматизм полиция Полтава

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