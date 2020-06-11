Футболісти «Гаранту» з Кременчуччини - володарі кубка

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 345 Коментарів: 1

У Хоролі відбувся чемпіонат територіальної організації ГО «ВФСТ «Колос» з мініфутболу серед ветеранів 50 років і старших. За інформацією пресслужби Кременчуцької райради, 8 найсильніших команд Полтавщини змагалися за головний трофей змагань.









Команди були розподілені на 2 групи. Суперниками футболістів з Кременчуцького району стали збірні з Лохвицького, Козельщанського і Гребінківського районів. З переможною кількістю забитих м'ячів – 17:0 – наші гравці під керівництвом Андрія Горячковського та президента ФК «Гарант» Анатолія Веселовського футболісти вийшли до фіналу. В запеклій боротьбі за почесне перше місце футболісти зустрілися з полтавцями. У запеклій боротьбі з переможним рахунком 2:1 «Гарант» став цьогорічними володарями кубка та золотих медалей.





Кращим гравцем команди визнаний Сергій Лупіноса.



