На «Кременчуці» до Чернечої гори де впряжені люди доставили домовину Великого Кобзаря

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Як умру, то поховайте Мене на могилі Серед степу широкого На Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, І Дніпро, і кручі Було видно, було чути, Як реве ревучий...





Сьогодні, 22 травня, виповнюється 160 років з дня перепоховання великого поета Тараса Шевченка.

10 березня 1861 року Тарас Шевченко помер у своїй майстерні при Петербурзькій академії мистецтв. Поховали митця на Смоленському цвинтарі. 58 днів його прах перебував у Петербурзі. Щоб виконати заповіт Кобзаря його друг Михайло Лазаревський отримав дозвіл перевести його в Україну.

8 травня домовину викопали. Дерев'яну труну вклали у свинцеву, а ту – в соснову домовину, оббиту по кутах залізом і стягнуту двома залізними пасами. Залізницею перевезли до Москви, а там за 10 днів прибули до Києва. До Канева Шевченка перевезли по Дніпру на пароплаві «Кременчук». Через повінь домовину на берег вивезли люди, запряжені у віз. Дві доби вона стояла в Успенському соборі. 22 травня після відслуженої в церкві панахиди на Чернечу гору труну несли на руках. У процесії брали участь близько 2 000 осіб. Тіло поета супроводжували його брати Микита і Йосип з дружинами та сестра Ярина, Варфоломій Шевченко з сім’єю,

- Після Пушкіна Петербург не бачив таких похорон, у процесі брали участь десятки тисяч людей. Домовину покрили червоною китайкою за козацькою традицією. На кожній станції виходили тисячі людей, щоб попрощатися з Шевченком. На станції Орел потяг простояв дві зайві години, аж такою великою була черга з охочих попрощатися, - розповів краєзнавець Євген Бергер.- На Чернечій горі був створений музей, яким опікувався брат Тараса Шевченко Микита, згодом його діти. Коли у 1943 році звільнили Канів, онук Микити завідував музеєм і був дуже схожим на Тараса Шевченка.

Два тижні селяни плахтами, мішками, хустками носили землю, щоб насипати високу могилу. Її обклали камінням так, щоб надати вигляду степової. Встановили дубовий хрест. Люди ходили на Чернечу гору і просили зцілення від хвороб.





16 червня 1939-го у Каневі відкрили бронзовий пам'ятник Тарасу Шевченку. Такий вигляд могила має і тепер: двоярусний насип заввишки 6,5 метрів, увінчений лабрадоровим постаментом, що сягає вгору на 7,5 м. На ньому височить 3,5 метрова бронзова постать Шевченка.





Кожен рік у день перепоховання до могили Кобзаря з різних куточків світу приїжджають рідні поета, працівники культури і просто жителі України, щоб засвідчити пам’ять про Батька України, пам’ять про Великого Кобзаря!