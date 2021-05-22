Вболіваємо за наших: де кременчужанам дивитись фінал Євробачення

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 139

Подивитися фінал 65-го Пісенного конкурсу Євробачення-2021 за участі представника України гурту Go_A українці зможуть 22 травня о 22:00 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.





Фінал конкурсу транслюватиметься на таких платформах:

Перед прямою трансляцією півфіналу о 21:20 розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому телеглядачі побачать ексклюзивні включення з-за лаштунків шоу на арені Ahoy перед самим та дізнаються найсвіжіші подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.



Повний список фіналістів та їх порядок такий:





Під час фіналу глядачі також побачать виступ одного з найпопулярніших діджеїв у світі Afrojack разом зі співачкою Ґленніс Ґрейс, яка представляла Нідерланди на Євробаченні 2005 року в Києві, співаком Wulf та оркестром класичної музики, що складається з молодих талантів. Усі вони виконають перфоманс «Музика єднає нас» («Music Binds Us»).



Українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту Go_A. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, на який номер надсилати смс-повідомлення.



Дізнайтеся про найцікавіші моменти підготовки до виступу, репетиції та екскурсії для гурту Go_A в Нідерландах.





