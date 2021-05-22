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Вболіваємо за наших: де кременчужанам дивитись фінал Євробачення

Сьогодні, 12:42 Переглядів: 139

 

Представник України гурт Go_A виступить під номером 19

Подивитися фінал 65-го Пісенного конкурсу Євробачення-2021 за участі представника України гурту Go_A  українці зможуть 22 травня о 22:00 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.

Фінал конкурсу транслюватиметься на таких платформах:

Перед прямою трансляцією півфіналу о 21:20 розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому телеглядачі побачать ексклюзивні включення з-за лаштунків шоу на арені Ahoy перед самим та дізнаються найсвіжіші подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.


Повний список фіналістів та їх порядок такий:

  1. Кіпр: співачка Elena Tsagrinou — «El Diablo»;
  2. Албанія: Anxhela Peristeri з піснею «Karma»;
  3. Ізраїль: співачка Eden Alene — «Set Me Free»;
  4. Бельгія: гурт Hooverphonic з піснею «The Wrong Place»;
  5. Росія: співачка Manizha — «Russian Woman»;
  6. Мальта: Destiny з піснею «Je Me Casse»;
  7. Португалія: гурт The Black Mamba — «Love Is On My Side»;
  8. Сербія: Hurricane з піснею «LOCO LOCO»;
  9. Велика Британія: співак James Newman — «Embers»;
  10. Греція: Stefania з піснею «Last Dance»;
  11. Швейцарія: співак Gjon's Tears — «Tout l’Univers»;
  12. Ісландія: Daði og Gagnamagnið з піснею «10 Years»;
  13. Іспанії: співак Blas Cantó — «Voy A Quedarme»;
  14. Молдова: Natalia Gordienko з піснею «SUGAR»;
  15. Німеччина: співак Jendrik — «I Don't Feel Hate»;
  16. Фінляндія: гурт Blind Channel з піснею «Dark Side»;
  17. Болгарія: VICTORIA — «Growing Up Is Getting Old»;
  18. Литва: гурт The Roop з піснею «Discoteque»;
  19. Україна: Go_A з піснею «SHUM»;
  20. Франція: співачка Barbara Pravi з піснею «Voilà».
  21. Азербайджан: Efendi з піснею «Mata Hari»;
  22. Норвегія: співак TIX — «Fallen Angel»;
  23. Нідерланди: співак Jeangu Macrooy з піснею «Birth Of A New Age»;
  24. Італія: гурт Måneskin — «Zitti E Buoni»;
  25. Швеція: співак Tusse з піснею «Voices»;
  26. Сан-Марино: співачка Senhit з піснею «Adrenalina»;


Під час фіналу глядачі також побачать виступ одного з найпопулярніших діджеїв у світі Afrojack разом зі співачкою Ґленніс Ґрейс, яка представляла Нідерланди на Євробаченні 2005 року в Києві, співаком Wulf та оркестром класичної музики, що складається з молодих талантів. Усі вони виконають перфоманс «Музика єднає нас» («Music Binds Us»).

Українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту Go_A. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, на який номер надсилати смс-повідомлення.

Дізнайтеся про найцікавіші моменти підготовки до виступу, репетиції та екскурсії для гурту Go_A в Нідерландах.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Євробачення пісенний конкурс де дивитися трансляція
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