Вболіваємо за наших: де кременчужанам дивитись фінал Євробачення

Представник України гурт Go_A виступить під номером 19
Подивитися фінал 65-го Пісенного конкурсу Євробачення-2021 за участі представника України гурту Go_A українці зможуть 22 травня о 22:00 на суспільному телеканалі UA: ПЕРШИЙ.
Фінал конкурсу транслюватиметься на таких платформах:
Перед прямою трансляцією півфіналу о 21:20 розпочнеться проєкт «Наші на Євробаченні», в якому телеглядачі побачать ексклюзивні включення з-за лаштунків шоу на арені Ahoy перед самим та дізнаються найсвіжіші подробиці про те, як проходить підготовка до виступу.
Повний список фіналістів та їх порядок такий:
- Кіпр: співачка Elena Tsagrinou — «El Diablo»;
- Албанія: Anxhela Peristeri з піснею «Karma»;
- Ізраїль: співачка Eden Alene — «Set Me Free»;
- Бельгія: гурт Hooverphonic з піснею «The Wrong Place»;
- Росія: співачка Manizha — «Russian Woman»;
- Мальта: Destiny з піснею «Je Me Casse»;
- Португалія: гурт The Black Mamba — «Love Is On My Side»;
- Сербія: Hurricane з піснею «LOCO LOCO»;
- Велика Британія: співак James Newman — «Embers»;
- Греція: Stefania з піснею «Last Dance»;
- Швейцарія: співак Gjon's Tears — «Tout l’Univers»;
- Ісландія: Daði og Gagnamagnið з піснею «10 Years»;
- Іспанії: співак Blas Cantó — «Voy A Quedarme»;
- Молдова: Natalia Gordienko з піснею «SUGAR»;
- Німеччина: співак Jendrik — «I Don't Feel Hate»;
- Фінляндія: гурт Blind Channel з піснею «Dark Side»;
- Болгарія: VICTORIA — «Growing Up Is Getting Old»;
- Литва: гурт The Roop з піснею «Discoteque»;
- Україна: Go_A з піснею «SHUM»;
- Франція: співачка Barbara Pravi з піснею «Voilà».
- Азербайджан: Efendi з піснею «Mata Hari»;
- Норвегія: співак TIX — «Fallen Angel»;
- Нідерланди: співак Jeangu Macrooy з піснею «Birth Of A New Age»;
- Італія: гурт Måneskin — «Zitti E Buoni»;
- Швеція: співак Tusse з піснею «Voices»;
- Сан-Марино: співачка Senhit з піснею «Adrenalina»;
Під час фіналу глядачі також побачать виступ одного з найпопулярніших діджеїв у світі Afrojack разом зі співачкою Ґленніс Ґрейс, яка представляла Нідерланди на Євробаченні 2005 року в Києві, співаком Wulf та оркестром класичної музики, що складається з молодих талантів. Усі вони виконають перфоманс «Музика єднає нас» («Music Binds Us»).
Українці зможуть голосувати за всіх учасників конкурсу, крім представників України — гурту Go_A. Під час прямого ефіру з’явиться інформація, на який номер надсилати смс-повідомлення.
Дізнайтеся про найцікавіші моменти підготовки до виступу, репетиції та екскурсії для гурту Go_A в Нідерландах.