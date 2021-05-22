На станції Веселий Поділ, що у Семенівці, 59-річний чоловік потрапив під потяг

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 438

За інформацією пресслужби ГУ ДСНС у Полтавській області, 21 травня близько 19.30 в Кременчуцькому районі 59-річний чоловік потрапив під потяг. Подія сталася на залізничній станції Веселий Поділ у селищі міського типу Семенівка.





Постраждалий з велосипедом переходив залізничні колії у недозволеному місці, внаслідок чого отримав рвано-різані рани лівого зап’ястка.









Чоловіка доправили у Семенівську ЦЛР, лікарі оцінюють його стан як задовільний.





Рятувальники закликають громадян бути уважними та обережними і завжди дотримуватися правил безпеки під час переходу залізничних колій.