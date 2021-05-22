Юних спортсменів чекають на навчання у Кременчуцьку спеціалізовану школу-інтернат спортивного профіілю імені І.М.Піддубного

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 279

Чекають саме на тебе

Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М.Піддубного запрошує на навчання. Навчання на конкурсній основі учнів 5-11 класів з метою поглибленого оволодіння в обраному виді спорту.





Переможці та призери обласних та всеукраїнських змагань, спортсмени основоного або резервного складу збірних команд зараховуються поза конкурсом.





Учні забезпечуються місцями у гуртожитку та безкоштовним 4-разовим харчуванням.





Анкета для вступу в заклад за посиланням.





Контакти: вул. 3-х космонавтів, 6.2, тел 098-0522-554.