Кременчук, Освіта, Спорт

Юних спортсменів чекають на навчання у Кременчуцьку спеціалізовану школу-інтернат спортивного профіілю імені І.М.Піддубного

Сьогодні, 13:58 Переглядів: 279

 

Чекають саме на тебе

Кременчуцька спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю І-ІІІ ступенів імені І.М.Піддубного запрошує на навчання. Навчання на конкурсній основі учнів 5-11 класів з метою поглибленого оволодіння в обраному виді спорту. 


Переможці та призери обласних та всеукраїнських змагань, спортсмени основоного або резервного складу збірних команд зараховуються поза конкурсом. 


Учні забезпечуються місцями у гуртожитку та безкоштовним 4-разовим харчуванням. 


Анкета для вступу в заклад за посиланням.


Контакти: вул. 3-х космонавтів, 6.2, тел 098-0522-554.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спортінтернат
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