У Глобино сталася смертельна ДТП: 64-річний мотоцикліст помер у лікарні

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За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, 21 травня близько 19.00 у місті Глобино на перехресті вулиці Володимирської та провулку Технічний сталася смертельна ДТП. Мотоцикл «Musstang» зіткнувся з автомобілем «Renault Logan» під керуванням 33-річного водія.









64-річного водія мотоциклу та 49-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями терміново доправили до лікарні, де близько 21.00 чоловік помер.









За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).





Тривають слідчі дії.