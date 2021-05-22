Надзвичайні новини, Полтавщина

У Глобино сталася смертельна ДТП: 64-річний мотоцикліст помер у лікарні

Сьогодні, 14:49 Переглядів: 411

 

Обставини дорожньо-транспортної пригоди наразі з’ясовуються

За інформацією Кременчуцького районного управління поліції, 21 травня близько 19.00 у місті Глобино на перехресті вулиці Володимирської та провулку Технічний сталася смертельна ДТП. Мотоцикл «Musstang» зіткнувся з автомобілем «Renault Logan» під керуванням 33-річного водія.


 


64-річного водія мотоциклу та 49-річну пасажирку з тілесними ушкодженнями терміново доправили до лікарні, де близько 21.00 чоловік помер.


 


За фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого).


Тривають слідчі дії. 

1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: смертельна ДТП Глобино мотоцикліст
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх