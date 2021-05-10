Падіння виробництва на КВБЗ зменшується другий місяць поспіль, та роботи мало

Крюківський вагонзавод зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за січень-квітень 2021 року на 63,6% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року). Такими є дані управління економіки виконкому.
Так, завод виготовив 281 вантажний вагон проти 773 за цей же період минулого року.
Як і в попередні місяці, флагман українського вагонобудування демонструє найбільше падіння серед кременчуцьких підприємств.
Але падіння на КВБЗ другий місяць поспіль уповільнюється: так, у січні-лютому воно склало 84,6%, а за підсумками кварталу (січень-березень) – 71,9%. Це говорить, що у березні-квітні роботи таки стало більше.
Однак виробництво завантажене наполовину: КВБЗ у травні працюватиме лише 11 робочих днів.
Пасажирські вагони в цьому році не виготовлялися. Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала тендер на 100 пасажирських вагонів – і КВБЗ, який претендував на участь, залишився без «конкретного держзамовлення», яке ще минулого року обіцяв президент Зеленський.