Падіння виробництва на КВБЗ зменшується другий місяць поспіль, та роботи мало

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 864

До власних минулорічних обсягів підприємству дуже далеко

Крюківський вагонзавод зменшив обсяги виробництва вантажних вагонів за січень-квітень 2021 року на 63,6% (порівняно з аналогічним періодом 2020 року). Такими є дані управління економіки виконкому.





Так, завод виготовив 281 вантажний вагон проти 773 за цей же період минулого року.





Як і в попередні місяці, флагман українського вагонобудування демонструє найбільше падіння серед кременчуцьких підприємств.





Але падіння на КВБЗ другий місяць поспіль уповільнюється: так, у січні-лютому воно склало 84,6%, а за підсумками кварталу (січень-березень) – 71,9%. Це говорить, що у березні-квітні роботи таки стало більше.





Однак виробництво завантажене наполовину: КВБЗ у травні працюватиме лише 11 робочих днів.





Пасажирські вагони в цьому році не виготовлялися. Нагадаємо, «Укрзалізниця» скасувала тендер на 100 пасажирських вагонів – і КВБЗ, який претендував на участь, залишився без «конкретного держзамовлення», яке ще минулого року обіцяв президент Зеленський.



