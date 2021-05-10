10 травня на перехресті вулиць Республіканської та Олександра Білаша (поблизу зупинки «Вагонний завод») автівка Opel Vectra влетіла у паркан – водій не впорався з керуванням. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.
Внаслідок зіткнення стався витік газу з машини, рятувальники перекрили газобалонне обладнання авто.
Як повідомляють свідки аварії у соцмережах, передню частину автомобіля сильно зім'яло. Зараз його забрав евакуатор.
Інформації про потерпілих немає.
За даними патрульної поліції Кременчука, водій зник з місця події.