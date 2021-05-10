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У Кременчуці Opel влетів у паркан: автівку зім'яло (уточнено)

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 917

 

Інформації про потерпілих немає

10 травня на перехресті вулиць Республіканської та Олександра Білаша (поблизу зупинки «Вагонний завод») автівка Opel Vectra влетіла у паркан – водій не впорався з керуванням. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.


Внаслідок зіткнення стався витік газу з машини, рятувальники перекрили газобалонне обладнання авто.


Як повідомляють свідки аварії у соцмережах, передню частину автомобіля сильно зім'яло. Зараз його забрав евакуатор.


Інформації про потерпілих немає.


За даними патрульної поліції Кременчука, водій зник з місця події.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h.kremenchug, ДСНС
Теги: ДТП забор
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