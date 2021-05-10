У Кременчуці Opel влетів у паркан: автівку зім'яло (уточнено)

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 917

Інформації про потерпілих немає

10 травня на перехресті вулиць Республіканської та Олександра Білаша (поблизу зупинки «Вагонний завод») автівка Opel Vectra влетіла у паркан – водій не впорався з керуванням. Про це інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ДСНС.





Внаслідок зіткнення стався витік газу з машини, рятувальники перекрили газобалонне обладнання авто.





Як повідомляють свідки аварії у соцмережах, передню частину автомобіля сильно зім'яло. Зараз його забрав евакуатор.





Інформації про потерпілих немає.





За даними патрульної поліції Кременчука, водій зник з місця події.