Вихованця кременчуцького хокею викликали у збірну України

Сьогодні, 08:22 Переглядів: 476

Вихованця кременчуцького хокею Гліба Вараву викликали на збори національної команди України U-20. Разом з Глібом у заявці – ще один гравець ХК «Кременчук» Тимофій Савицький.





З 10 до 14 травня 28 хокеїстів (ще 4 хокеїсти перебувають у резерві) працюватимуть під керівництвом Олександра Бобкіна та Костянтина Буценка в броварському «Терміналі». Після завершення навчально-тренувальних зборів заплановано два товариські матчі з білоруською командою «Юніор», які пройдуть 14-15 травня у Мінську.





Воротарі: Суліма Ярослав, Полгородник Василь (усі – ХК «Білий Барс»), Ганін Макар (HAKI U17 (Фінляндія).





Захисники: Гребеник Артем, Портной Артем, (усі – ХК «Білий Барс»), Євтухов Андрій (Springfield Jr. Pics (США), Пономаренко Артем (Boston Jr. Bruins (США), Волков Володимир (HC Slovan Bratislava U18 (Словаччина), Сушков Владислав (МХК «Сокіл»), Варава Гліб (ХК «Кременчук»), Філімонов Олександр (ХК «Маріуполь»), Шаповалов Олександр (HAKI U17, Фінляндія), Палійчук Арсен (Okanagan HC Europe U20 (Австрія).





Нападники: Трахт Данііл (Lukko U18, Фінляндія), Гончаренко Денис, Коржилецький Данило, Сімчук Михайло, Пойманов Сергій (усі – МХК «Сокіл»), Бородай Денис, Грабовецький Артем (всі «Білий Барс» м. Біла Церква), Садовіков Станіслав («Донбас»), Плохотнік Олександр (HC Kosice U20 (Словаччина), Панасенко Богдан, Ніконов Віктор (усі – «Дніпро»), Савицький Тимофій (ХК «Кременчук»), Ткач Гліб (Nacka HK J20, Швеція), Царьковський Данило (HC Panter Tallin (Естонія), Кобильник Дмитро (Provo Riverblades (США).





Резерв: Андрющенко Борис (ХК «Крижані Вовки»), Шамардін Іван (СДЮСШОР), Петрашенко Вадим, Кісільов Арсеній (усі – ХК «Білий Барс»).