Ко Дню Победы в Кременчуге презентовали историческую фотосессию

Социальный фотопроект «Память» – это общая работа музея военной истории Кременчуга, общественной организации «Комбат» и фотохудожницы Регины Родиной
Музей военной истории Кременчуга, общественная организация «Комбат» и фотохудожница Регина Родина к 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне презентовали фотографии социального фотопроекта «Память». Исторические фотосессии состоялись по творческой инциативе Регины Родиной. Фотографии иллюстрируют фронтовые письма.
1943, 10 декабря, [от А. И. Груздева С. И. Груздевой в Тотьму] №29
Сонечка, родная моя. Получил сегодня твое письмо от 1.12.43 и вновь почувствовал, что это пишешь ты, моя жена, мой друг, мой единственный в мире родной и близкий человек.
По прочтении этого письма мне захотелось очень предложить тебе сжечь все мои «ревнивые» письма, и я уничтожу то, что в твоих письмах не похоже на тебя. И будем мы работать по-прежнему, не волнуясь от взаимных болей и обид.
Мне 35 лет, тебе под 30, и не к лицу нам допускать вспышки, характерные для 17-летних юношей.
Военный журналист Григорий Тертышник, 1942 год
Ксеня! Многие говорили, что война постепенно выветривает из души солдата человеческую нежность. Оказывается, подобные утверждения – сущая ерунда. Наоборот, мои чувства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, неотъемлемо от внутреннего мира души моей. Я верю в наше будущее. Оно у нас светлое, молодое и прекрасное... А ты в этом будущем олицетворяешь чистоту и прелесть жизни, делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как веселый ручей.
P.S. Письмо, которое держит Анастасия – настоящее, с фронта. Текст письма выше взят из других источников из этических соображений.
Письмо В. Баглая отцу И. И. Баглаю на фронт
Здравствуй, папа! Шлю тебе свой любимый горячий привет, обнимаю и целую крепко, привет от мамы и Гали. Мы живем хорошо, но сильно скучаем по тебе. До свидания, обнимаю и целую крепко. Будь счастлив и здоров, дорогой папа. Бей врага и возвращайся с победой домой. Твой сын.
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