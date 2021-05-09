Ко Дню Победы в Кременчуге презентовали историческую фотосессию

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 442

Музей военной истории Кременчуга, общественная организация «Комбат» и фотохудожница Регина Родина к 76-й годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне презентовали фотографии социального фотопроекта «Память». Исторические фотосессии состоялись по творческой инциативе Регины Родиной. Фотографии иллюстрируют фронтовые письма.





1943, 10 декабря, [от А. И. Груздева С. И. Груздевой в Тотьму] №29



Сонечка, родная моя. Получил сегодня твое письмо от 1.12.43 и вновь почувствовал, что это пишешь ты, моя жена, мой друг, мой единственный в мире родной и близкий человек.



По прочтении этого письма мне захотелось очень предложить тебе сжечь все мои «ревнивые» письма, и я уничтожу то, что в твоих пись­мах не похоже на тебя. И будем мы работать по-прежнему, не волнуясь от взаимных болей и обид.



Мне 35 лет, тебе под 30, и не к лицу нам допускать вспышки, характерные для 17-летних юношей.









Военный журналист Григорий Тертышник, 1942 год



Ксеня! Многие говорили, что война постепенно выветривает из души солдата человеческую нежность. Оказывается, подобные утверждения – сущая ерунда. Наоборот, мои чувства окрепли, углубились, превратились в нечто святое, неотъемлемо от внутреннего мира души моей. Я верю в наше будущее. Оно у нас светлое, молодое и прекрасное... А ты в этом будущем олицетворяешь чистоту и прелесть жизни, делаешь ее очаровательной, вечно юной, звенящей, как веселый ручей.







P.S. Письмо, которое держит Анастасия – настоящее, с фронта. Текст письма выше взят из других источников из этических соображений.









Письмо В. Баглая отцу И. И. Баглаю на фронт



Здравствуй, папа! Шлю тебе свой любимый горячий привет, обнимаю и целую крепко, привет от мамы и Гали. Мы живем хорошо, но сильно скучаем по тебе. До свидания, обнимаю и целую крепко. Будь счастлив и здоров, дорогой папа. Бей врага и возвращайся с победой домой. Твой сын.









Увидеть все фотографии вы можете на странице в фейсбуке музея военной истории Кременчуга.