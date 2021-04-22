Малецький розповів, чи розпочнуть цьогоріч реконструкцію стадіону у Кременчуці

Три різних роки: за цей час стадіон «Кремінь-Арена» побудували з нуля, а для стадіону «Кредмаш» навіть не завершать проєкт реконструкції
Реконструкція стадіону по вулиці Гагаріна не розпочнеться цього року. Якщо у 2020 році перед карантином піднімали питання фінансування з ДФРР, обласного та міського бюджетів, то цього року стадіон навіть не згадують.
Журналісти поцікавилися у міського голови Кременчука Віталія Малецького на якому зараз етапі реконструкція стадіону. Адже до 2021 року обіцяли завершити перший етап реконструкція, але на сьогодні роботи навіть не розпочалися.
Проєкт реконструкції стадіону на вул. Гагаріна робить харківська фірма ТОВ «Інститут градпроект». Договір уклали 25 квітня 2017 року, строком до кінця 2017 року. За 4 роки з харків'янами укладали 12 додаткових угод - остання у грудні минулого року.
Будівництво стадіону «Кремінь-Арена» тривало близько трьох років. Заклали будівництво у 2007 році й за короткий термін вдалося збудувати стадіон зі штучним покриття. Спочатку планували відкриття у 2009 році, згодом перенесли до Дня міста (29 вересня), проте відкрили лише 19 листопада. Вартість робіт обійшлася у 12 млн грн (кошти з міського й обласного бюджетів, а також фінанси спонсорів).
Однією з перепон затримання реконструкції став високовольтний кабель, який проходив на території будівництва нового стадіону. За короткий термін президенту «Кременя» Олегу Бабаєву вдалося знайти понад мільйон гривень, щоб в обхід стадіону вивести кабель для мешканців нагірної частини. Цікаво, що старий кабель залишився під стадіоном й знаходиться приблизно по центру поля.
Стадіон по вулиці Гагаріна за 4 роки не отримав проєктно-кошторисної документації реконструкції стадіону. Основна причина - відсутність фінансування. Схоже своє 100-річчя стадіон зустрічатиме у занедбаному стані.
Разом з розробкою документації з реконструкції стадіону по вул. Гагаріна - розроблялася реконструкція стадіону «Кремінь-Арена», а саме території, яка знаходиться за воротами.
Згідно з проєктом передбачене будівництво: майданчика теніс+волейбол 36х18м, міні-футбольного поля 42х22м, баскетбольного майданчика 30х16м, двох невеликих трибун на 50 місць і туалет.
Коштів на реконструкцію також не передбачено, проте територію майже очистили від будівлі та дерев, які були на території.