Малецький розповів, чи розпочнуть цьогоріч реконструкцію стадіону у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 981

Три різних роки: за цей час стадіон «Кремінь-Арена» побудували з нуля, а для стадіону «Кредмаш» навіть не завершать проєкт реконструкції

Реконструкція стадіону по вулиці Гагаріна не розпочнеться цього року. Якщо у 2020 році перед карантином піднімали питання фінансування з ДФРР, обласного та міського бюджетів, то цього року стадіон навіть не згадують.











Журналісти поцікавилися у міського голови Кременчука Віталія Малецького на якому зараз етапі реконструкція стадіону. Адже до 2021 року обіцяли завершити перший етап реконструкція, але на сьогодні роботи навіть не розпочалися.





- Пандемія і певні кошти, які спрямовувалися на капітальні видатки, спрямовуються на інші цілі. Проєкт є, але по ньому є ряд зауважень. Його робила харківська фірма. Скажу тільки одне, в цьому проєкті ми маємо підключити електроенергію від ТП Харківобленерго. Ми відповідно повернули проєкт харківським спеціалістам, - відповів міський голова.





Що з проєктом





Проєкт реконструкції стадіону на вул. Гагаріна робить харківська фірма ТОВ «Інститут градпроект». Договір уклали 25 квітня 2017 року, строком до кінця 2017 року. За 4 роки з харків'янами укладали 12 додаткових угод - остання у грудні минулого року.









Три різних роки





Будівництво стадіону «Кремінь-Арена» тривало близько трьох років. Заклали будівництво у 2007 році й за короткий термін вдалося збудувати стадіон зі штучним покриття. Спочатку планували відкриття у 2009 році, згодом перенесли до Дня міста (29 вересня), проте відкрили лише 19 листопада. Вартість робіт обійшлася у 12 млн грн (кошти з міського й обласного бюджетів, а також фінанси спонсорів).





Однією з перепон затримання реконструкції став високовольтний кабель, який проходив на території будівництва нового стадіону. За короткий термін президенту «Кременя» Олегу Бабаєву вдалося знайти понад мільйон гривень, щоб в обхід стадіону вивести кабель для мешканців нагірної частини. Цікаво, що старий кабель залишився під стадіоном й знаходиться приблизно по центру поля.





Стадіон по вулиці Гагаріна за 4 роки не отримав проєктно-кошторисної документації реконструкції стадіону. Основна причина - відсутність фінансування. Схоже своє 100-річчя стадіон зустрічатиме у занедбаному стані.









Реконструкції чекає й стадіон «Кремінь-Арена»





Разом з розробкою документації з реконструкції стадіону по вул. Гагаріна - розроблялася реконструкція стадіону «Кремінь-Арена», а саме території, яка знаходиться за воротами.







Згідно з проєктом передбачене будівництво: майданчика теніс+волейбол 36х18м, міні-футбольного поля 42х22м, баскетбольного майданчика 30х16м, двох невеликих трибун на 50 місць і туалет.









Коштів на реконструкцію також не передбачено, проте територію майже очистили від будівлі та дерев, які були на території.



