Як кременчужанам дізнатись розмір майбутньої пенсії онлайн: 3 прості кроки

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 564 Коментарів: 6

21 квітня Міністерство соціальної політики України нагадало на своєму Telegram-каналі, що кожен громадянин може дізнатись розмір майбутньої пенсії за допомогою Пенсійного калькулятора. Це – зручний та корисний інструмент на веб-порталі Пенсійного фонду України.





Калькулятор автоматично розрахує розмір майбутніх виплат на основі персональних даних, які містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду та Електронній трудовій книжці. Будуть враховані й додаткові дані, введені користувачем.





При цьому калькулятор формує протокол із зазначенням усіх складових обчислення, який зберігається в особистому кабінеті користівача.

Щоб обчислити розмір пенсії, потрібно:

зайти на сайт Пенсійного фонду України;

авторизуватись в Особистому кабінеті за допомогою електронного підпису чи системи інтегрованої ідентифікації GOV ID;

відкрити калькулятор.





Кількість запитів на розрахунок пенсії не обмежена, і переглянути попередні результати можна в будь-який час.