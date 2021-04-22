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Як кременчужанам дізнатись розмір майбутньої пенсії онлайн: 3 прості кроки

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 1 564 Коментарів: 6

 

Розрахунок пенсії – це легко

21 квітня Міністерство соціальної політики України нагадало на своєму Telegram-каналі, що кожен громадянин може дізнатись розмір майбутньої пенсії за допомогою Пенсійного калькулятора. Це – зручний та корисний інструмент на веб-порталі Пенсійного фонду України.


Калькулятор автоматично розрахує розмір майбутніх виплат на основі персональних даних, які містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду та Електронній трудовій книжці. Будуть враховані й додаткові дані, введені користувачем.


При цьому калькулятор формує протокол із зазначенням усіх складових обчислення, який зберігається в особистому кабінеті користівача.

Щоб обчислити розмір пенсії, потрібно:

  • зайти на сайт Пенсійного фонду України;
  • авторизуватись в Особистому кабінеті за допомогою електронного підпису чи системи інтегрованої ідентифікації GOV ID;
  • відкрити калькулятор.

 


Кількість запитів на розрахунок пенсії не обмежена, і переглянути попередні результати можна в будь-який час.

4
Автор: Тамара Зінченко
Теги: пенсія розрахунок пенсії пенсійний калькулятор
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Коментарі: 6

335
Kremen.Club:
Сьогодні, 16:02

Открыл калькулятор. Уже 16 лет ЧП-шник единщик + 10 лет наемник. Стажа 7 лет, пенсия когда-то там, когда стажа наберу 2020 грн. :) Призадумался о переходе на темную сторону :)


15 2
2 962
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:48

Цитата: Kremen.Club
когда стажа наберу 2020 грн
это примерно вы наберете в 62 + года, а по поводу размера, чпшником надо было не жмотиться



Будуть враховані й додаткові дані, введені користувачем.

А почему этот процесс не описали? Например как ввести данные до 2000 года, когда небыло базы? Как зп и налог внести, если ты его не знаешь? Этот кулькулятор актуален для данных после 2000 года, иначе туфта


1 3
335
Kremen.Club:
Сьогодні, 19:04

Цитата: zzzzzz
это примерно вы наберете в 62 + года, а по поводу размера, чпшником надо было не жмотиться

 

так я и не жмотюсь, платил и плачу сколько просили и просят. но в стаж почему-то не засчитывают. я не знаю сколько там стажа сейчас надо для выхода на пенсию, я слышал, что 35 лет, т.е. мне еще 27 лет батрачить. а если 27 лет добавить к моему возрасту, то это уже около средней продолжительности жизни по стране для мужчин. короче, с какой стороны не зайди, смысла платить нет :)


3 0
17
M D:
Сьогодні, 19:20

Цитата: zzzzzz

а по поводу размера, чпшником надо было не жмотиться

ФОПи як люди з головою не вірять владі і мають надію тільки на себе. Платять ЄСВ мінімальний лише тому, що не можна не платити зовсім. Всі ті параметри, що встановлюються владою вручну (пенсійний вік і розмір пенсій), це маніпулятивні інструменти з непрогнозованою поведінкою, отже не варто їх взагалі приймати до уваги.

Трохи математики. 

Ставка ЄСВ 22% від мінімальної заробітної плати. Це 6000х0,22=1320 грн. кожен місяць (або 47$). Якщо ФОП не буде платити їх державі, а відкладати в доларах, то за припустимо 40 років (вихід на пенсію в 60) він буде мати на рахунку 47х12х40=22560 доларів. Станом на сьогодні це дві однокімнатні квартири на Молодіжному. Якщо їх купити і здавати після виходу на пенсію, то можна мати 200$ кожен місяць (плюс квартири нікуди не діваються, вони все так само ваші). 

Зважаючи на це, слова про "платіть ЄСВ больше, отримаєте нормальну пенсію" - це нісенітниця. У людей, що мають мізки, таке не проходить. 


4 0
2 962
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:02

Цитата: Kremen.Club
но в стаж почему-то не засчитывают
ну это несерьезно, хотели бы, разобрались
Цитата: Kremen.Club
слышал, что 35 лет, т.е. мне еще 27 лет батрачить. а если 27 лет добавить к моему возрасту, то это уже около средней продолжительности жизни по стране для мужчин
не правильно. Если не хватает стажа, во первых можно купить, во вторых проработав свыше 60 лет пару лет страховой стаж снижается. Просто переработаете немногоsmile 



Цитата: M D
У людей, що мають мізки, таке не проходить.
все так, только почему то все больше пенсионеры живут на пенсию, а не на сдачу в аренду купленного на сэкономленные налоги жильяsmile 


1 1
17
M D:
Сьогодні, 20:17

Цитата: zzzzzz

Цитата: M D
У людей, що мають мізки, таке не проходить.
все так, только почему то все больше пенсионеры живут на пенсию, а не на сдачу в аренду купленного на сэкономленные налоги жильяsmile 

Мова йшла про ФОПів. І про те, що наразі немає можливості не платити ЄСВ за бажанням ФОПа. Сплата ЕСВ для нього є обовʼязковою. Калькуляція вище показує всю пікантність ситуації.

Що ж стосується теперішніх пенсіонерів (певна категорія, що працювала на контори, які не платили пенсійні за своїх робітників), то тут суцільні зрада. Мали надію на державу. Держава кинула (ніколи такого не було і ось знову). І буде кидати надалі, бо нема адекватного фідбека. 


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