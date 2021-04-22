Як кременчужанам дізнатись розмір майбутньої пенсії онлайн: 3 прості кроки

21 квітня Міністерство соціальної політики України нагадало на своєму Telegram-каналі, що кожен громадянин може дізнатись розмір майбутньої пенсії за допомогою Пенсійного калькулятора. Це – зручний та корисний інструмент на веб-порталі Пенсійного фонду України.
Калькулятор автоматично розрахує розмір майбутніх виплат на основі персональних даних, які містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду та Електронній трудовій книжці. Будуть враховані й додаткові дані, введені користувачем.
При цьому калькулятор формує протокол із зазначенням усіх складових обчислення, який зберігається в особистому кабінеті користівача.
Щоб обчислити розмір пенсії, потрібно:
Кількість запитів на розрахунок пенсії не обмежена, і переглянути попередні результати можна в будь-який час.