На Полтавщині готові дати 100 тисяч на підтримку зеленого туризму: як отримати

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 401

З метою розвитку зеленого туризму в Полтавській області Департамент культури і туризму Полтавської ОДА оголосив про проведення конкурсу інвестиційних проєктів в галузі туризму.





Кожен учасник може подати максимум 2 роботи, а участь в конкурсі є абсолютно безоплатною.





Передбачається, що учасники презентують свою бізнес-ідею щодо облаштування садиби сільського туризму, реалізація якої потребує залучення певних інвестиційних ресурсів. Обов’язковими умовами є подальше створення нових робочих місць та позитивний економічний показник.





Конкурс проводитиметься в два етапи: прийому робіт та проведення навчальних тренінгів з підготовки, написання та оформлення бізнес-плану, за результатами яких учасникам видадуть сертифікати.





Учасники, які отримали сертифікати, повинні підготувати бізнес-план свого інвестиційного проєкту та надіслати його на електронну пошту організаторів до 17.00 21 червня 2021 року.





Переможці конкурсу нагороджуються дипломами та грошовими преміями у 100 000, 70 000 та 50 000 гривень. Також вони зобов’язані взяти участь у співфінансуванні свого проєкту в розмірі не менше ніж 50% від необхідного розміру фінансування.





Про деталі конкурсу можна дізнатися на офіційному веб-порталі Полтавської ОДА.