У Кременчуці назвали кращих у конкурсі «Литва – чарівна країна»
Сьогодні, 07:07
Переглядів: 250
Серед переможців є учасники з усієї України
У Кременчуці назвали переможців конкурсу дитячих малюнків та плакатів «Литва - чарівна країна». Про це інформує департамент освіти Кременчука.
Гран-прі завоювали Артем Веселов із роботою під назвою «Вільнюс крізь часи» із м. Дніпро, НВО №136, 9 кл., а також Валерія Омельченко («Зачаровані скарби Гальве»), 12 років, із м. Конотоп.
Легенди Литви
1 місце:
- Мошляк Анна «Князь Ольгерд», 2006 р.н., м. Кременчук, гімназія №19;
- Крупа Діана «Коронування Міндовга 1253 р.»; м. Кременчук.
2 місце:
- Кулешова Вікторія «Егла – королева вужів», 2007 р.н., Кременчуцький район, с. Садки;
- Береговий Максим «Юрате і Каститіс», 2004 р.н., м. Кременчук, ліцей №17.
3 місце:
- Заморуєв Дмитро «Литва – чарівна країна», 12 років, м. Кременчук, ліцей №6, викладач Рассоха Н.О.;
- Оселедець Олександра «Юрате і Каститіс», м. Конотоп, ЗОШ №10, 11 кл.;
- Міськова Вероніка «Литовська легенда про бурштиновий замок», 17 років, м. Кременчук.
Краєвид
1 місце:
- Лубенець Поліна «Костел – перлина музею заповідника Карнаве», 15 років, м. Конотоп, ДХШ;
- Сухорук Марія «Балтійський берег», 15 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.
2 місце:
- Касьяненко Ярослава «Литва – чарівна країна», 12 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.
3 місце:
- Кошелик Вікторія «Башта Гедимінаса на Замковій горі у Вільнюсі», 2010 р.н., м. Кременчук, гурток образотворчого мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, керівник Поліщук О.Ю.;
- Велітченко Ірина «Церква Святої Анни», 2004 р. н., м. Кременчук.
Сучасне місто
1 місце:
- Маковецька Вероніка «Вечірня Литва», 2007 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.;
- Шайкіна Єлизавета «Вид сучасних міст Литви», 2008 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Максименко В.Б.
2 місце:
- Зозюк Руслана «Вулиця Стиклю», 2003 р.н., м. Кременчук;
- Голов Ольга «Вулицями Литви», 2006 р.н., м. Кременчук, ліцей №21.
3 місце:
- Яремченко Єлизавета «Литва – чарівна країна», 2008 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.;
- Легкота Олександра «Політ над Тракаєм», м. Дніпро, 12 років, НВО №136.
Дружба і співпраця Литви і України
1 місце:
- Шевцова Лідія «Дружба», м. Кременчук.
2 місце:
- Батенко Дар’я «Лови момент», 2007 р.н., м. Кременчук;
- Кириленко Поліна «Захисники України і Литви», 12 років, м. Кременчук, «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів».
3 місце:
- Яременко Діана «Литва та Україна – сестри на віки», 12 років, м. Кременчук;
- Таран Варвара, Шмалько Данієль, Чабан Лілія «Єдність», м. Дніпро, 11 років, 6-й клас, НВО №136.
Історія Литви
1 місце:
- Богачьов Антон «Вільнюс, Замкова гора, 16 століття, будівництво», 17 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка;
- Джугостран Аліса «Тракайський замок – резиденція литовських князів», 2006 р.н., м. Кременчук, гімназія №26.
2 місце:
- Сакун Інна (заст. директора з виховної роботи), Титарева Вікторія (педагог–організаор) «Тракайський замок», м. Кременчук, гімназія №19;
- Костюк Софія «Три хрести», м. Дніпро, 9 кл., НВО №136.
3 місце:
- Івко Анастасія «Тракайський замок», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.;
- Сергієнко Дар’я «Тракайське архітектурне диво», м. Кременчук;
- Рябчун Юлія «Символ Вільнюса Костел Святої Анни», м. Кременчук, гімназія №26.
Спеціальний приз:
- Зінченко Марія «Веселі будиночки», 9 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Мірошніченко В.О.;
- Євтухова Юлія «Зимова казка», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Мірошніченко В.О.;
- Кручок Владислав «Мальовничі краєвиди Тракайського замку», м. Конотоп, ДХШ, керівник Лященко О.М.
Почесні дипломи:
- Вдовиченко Марія, 2004 р.н., м. Маріуполь, ЗОШ №54,
- Папсуєва Марія, 11 років, м. Київ,
- Зуб Софія «Каманос», 14 р., м. Конотоп, ЗОШ №10,
- Ковальчук Аліна «Тракайський замок», 13 років, м. Рівне,
- Заїка Дар’я «Види сучасних міст», 16 років, м. Горішні Плавні, ЗОШ №3, керівник Єгунькова І.Г.,
- Мірошниченко Катерина, 12 років, м. Горішні Плавні, ЗОШ №3, керівник Єгунькова І.Г.,
- Кирилюк Анеліна «Тракайський замок з висоти», 14 років, м. Кременчук,
- Володько Олівія «Привіт, Литва», 14 років, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.,
- Речколова Анна «Юрате», 15 років, м. Кременчук, студія образотворчого мистецтва БДЮТ, керівник Заєць Ж.,
- Синюкова Катерина «Вечірній Тракай», 14 років, м. Дніпро, НВО №136,
- Кулинич Софія «Вулицями Вільнюса», 14 років, м. Дніпро, НВО №136,
- Приходько Анна «Костел Святої Анни», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.,
- Руданова Єва «Вечірня гармонія», 12 років, м. Дніпро, НВО №136,
- Бондаренко Дар’я «Литва і Україна – кращі друзі», 12 років, м. Кременчук,
- Бикова Софія «Надійні друзі – Україна, Литва», 2007 р.н., м. Кременчук,
- Пусихіна Анна «Зоряний час», 13 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Рубанов,
- Сибірна Поліна «Егле – королева вужів», 11 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Рассоха Н.О.,
- Зеленяк Катерина «Дружба скріплена віками», 16 років, м. Кременчук, гімназія №12.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: Оксана Бойко