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У Кременчуці назвали кращих у конкурсі «Литва – чарівна країна»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 250

 

Серед переможців є учасники з усієї України

У Кременчуці назвали переможців конкурсу дитячих малюнків та плакатів «Литва - чарівна країна». Про це інформує департамент освіти Кременчука.

 

Гран-прі завоювали Артем Веселов із роботою під назвою «Вільнюс крізь часи» із м. Дніпро, НВО №136, 9 кл., а також Валерія Омельченко («Зачаровані скарби Гальве»), 12 років, із м. Конотоп.


Легенди Литви


1 місце:

  • Мошляк Анна «Князь Ольгерд», 2006 р.н., м. Кременчук, гімназія №19;
  • Крупа Діана «Коронування Міндовга 1253 р.»; м. Кременчук.

2 місце:

  • Кулешова Вікторія «Егла – королева вужів», 2007 р.н., Кременчуцький район, с. Садки;
  • Береговий Максим «Юрате і Каститіс», 2004 р.н., м. Кременчук, ліцей №17.

3 місце:

  • Заморуєв Дмитро «Литва – чарівна країна», 12 років, м. Кременчук, ліцей №6, викладач Рассоха Н.О.;
  • Оселедець Олександра «Юрате і Каститіс», м. Конотоп, ЗОШ №10, 11 кл.;
  • Міськова Вероніка «Литовська легенда про бурштиновий замок», 17 років, м. Кременчук.


Краєвид


1 місце:

  • Лубенець Поліна «Костел – перлина музею заповідника Карнаве», 15 років, м. Конотоп, ДХШ;
  • Сухорук Марія «Балтійський берег», 15 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.

2 місце:

  • Касьяненко Ярослава «Литва – чарівна країна», 12 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.

3 місце:

  • Кошелик Вікторія «Башта Гедимінаса на Замковій горі у Вільнюсі», 2010 р.н., м. Кременчук, гурток образотворчого мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, керівник Поліщук О.Ю.;
  • Велітченко Ірина «Церква Святої Анни», 2004 р. н., м. Кременчук.


Сучасне місто


1 місце:

  • Маковецька Вероніка «Вечірня Литва», 2007 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.;
  • Шайкіна Єлизавета «Вид сучасних міст Литви», 2008 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Максименко В.Б.

2 місце:

  • Зозюк Руслана «Вулиця Стиклю», 2003 р.н., м. Кременчук;
  • Голов Ольга «Вулицями Литви», 2006 р.н., м. Кременчук, ліцей №21.

3 місце:

  • Яремченко Єлизавета «Литва – чарівна країна», 2008 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.;
  • Легкота Олександра «Політ над Тракаєм», м. Дніпро, 12 років, НВО №136.



Дружба і співпраця Литви і України


1 місце:

  • Шевцова Лідія «Дружба», м. Кременчук.

2 місце:

  • Батенко Дар’я «Лови момент», 2007 р.н., м. Кременчук;
  • Кириленко Поліна «Захисники України і Литви», 12 років, м. Кременчук, «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів».

3 місце:

  • Яременко Діана «Литва та Україна – сестри на віки», 12 років, м. Кременчук;
  • Таран Варвара, Шмалько Данієль, Чабан Лілія «Єдність», м. Дніпро, 11 років, 6-й клас, НВО №136.


Історія Литви


1 місце:

  • Богачьов Антон «Вільнюс, Замкова гора, 16 століття, будівництво», 17 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка;
  • Джугостран Аліса «Тракайський замок – резиденція литовських князів», 2006 р.н., м. Кременчук, гімназія №26.

2 місце:

  • Сакун Інна (заст. директора з виховної роботи), Титарева Вікторія (педагог–організаор) «Тракайський замок», м. Кременчук, гімназія №19;
  • Костюк Софія «Три хрести», м. Дніпро, 9 кл., НВО №136.

3 місце:

  • Івко Анастасія «Тракайський замок», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.;
  • Сергієнко Дар’я «Тракайське архітектурне диво», м. Кременчук;
  • Рябчун Юлія «Символ Вільнюса Костел Святої Анни», м. Кременчук, гімназія №26.


Спеціальний приз:

  • Зінченко Марія «Веселі будиночки», 9 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Мірошніченко В.О.;
  • Євтухова Юлія «Зимова казка», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Мірошніченко В.О.;
  • Кручок Владислав «Мальовничі краєвиди Тракайського замку», м. Конотоп, ДХШ, керівник Лященко О.М.


Почесні дипломи:

  • Вдовиченко Марія, 2004 р.н., м. Маріуполь, ЗОШ №54,
  • Папсуєва Марія, 11 років, м. Київ,
  • Зуб Софія «Каманос», 14 р., м. Конотоп, ЗОШ №10,
  • Ковальчук Аліна «Тракайський замок», 13 років, м. Рівне,
  • Заїка Дар’я «Види сучасних міст», 16 років, м. Горішні Плавні, ЗОШ №3, керівник Єгунькова І.Г.,
  • Мірошниченко Катерина, 12 років, м. Горішні Плавні, ЗОШ №3, керівник Єгунькова І.Г.,
  • Кирилюк Анеліна «Тракайський замок з висоти», 14 років, м. Кременчук,
  • Володько Олівія «Привіт, Литва», 14 років, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.,
  • Речколова Анна «Юрате», 15 років, м. Кременчук, студія образотворчого мистецтва БДЮТ, керівник Заєць Ж.,
  • Синюкова Катерина «Вечірній Тракай», 14 років, м. Дніпро, НВО №136,
  • Кулинич Софія «Вулицями Вільнюса», 14 років, м. Дніпро, НВО №136,
  • Приходько Анна «Костел Святої Анни», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.,
  • Руданова Єва «Вечірня гармонія», 12 років, м. Дніпро, НВО №136,
  • Бондаренко Дар’я «Литва і Україна – кращі друзі», 12 років, м. Кременчук,
  • Бикова Софія «Надійні друзі – Україна, Литва», 2007 р.н., м. Кременчук,
  • Пусихіна Анна «Зоряний час», 13 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Рубанов,
  • Сибірна Поліна «Егле – королева вужів», 11 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Рассоха Н.О.,
  • Зеленяк Катерина «Дружба скріплена віками», 16 років, м. Кременчук, гімназія №12.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Оксана Бойко
Теги: Литва конкурс рисунки
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