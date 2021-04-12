У Кременчуці назвали кращих у конкурсі «Литва – чарівна країна»

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 250

Серед переможців є учасники з усієї України

У Кременчуці назвали переможців конкурсу дитячих малюнків та плакатів «Литва - чарівна країна». Про це інформує департамент освіти Кременчука.

Гран-прі завоювали Артем Веселов із роботою під назвою «Вільнюс крізь часи» із м. Дніпро, НВО №136, 9 кл., а також Валерія Омельченко («Зачаровані скарби Гальве»), 12 років, із м. Конотоп.



Легенди Литви





1 місце:

Мошляк Анна «Князь Ольгерд», 2006 р.н., м. Кременчук, гімназія №19;

Крупа Діана «Коронування Міндовга 1253 р.»; м. Кременчук.

2 місце:

Кулешова Вікторія «Егла – королева вужів», 2007 р.н., Кременчуцький район, с. Садки;

Береговий Максим «Юрате і Каститіс», 2004 р.н., м. Кременчук, ліцей №17.

3 місце:

Заморуєв Дмитро «Литва – чарівна країна», 12 років, м. Кременчук, ліцей №6, викладач Рассоха Н.О.;

Оселедець Олександра «Юрате і Каститіс», м. Конотоп, ЗОШ №10, 11 кл.;

Міськова Вероніка «Литовська легенда про бурштиновий замок», 17 років, м. Кременчук.





Краєвид





1 місце:

Лубенець Поліна «Костел – перлина музею заповідника Карнаве», 15 років, м. Конотоп, ДХШ;

Сухорук Марія «Балтійський берег», 15 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.

2 місце:

Касьяненко Ярослава «Литва – чарівна країна», 12 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.

3 місце:

Кошелик Вікторія «Башта Гедимінаса на Замковій горі у Вільнюсі», 2010 р.н., м. Кременчук, гурток образотворчого мистецтва Кременчуцького міського центру позашкільної освіти, керівник Поліщук О.Ю.;

Велітченко Ірина «Церква Святої Анни», 2004 р. н., м. Кременчук.





Сучасне місто





1 місце:

Маковецька Вероніка «Вечірня Литва», 2007 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.;

Шайкіна Єлизавета «Вид сучасних міст Литви», 2008 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Максименко В.Б.

2 місце:

Зозюк Руслана «Вулиця Стиклю», 2003 р.н., м. Кременчук;

Голов Ольга «Вулицями Литви», 2006 р.н., м. Кременчук, ліцей №21.

3 місце:

Яремченко Єлизавета «Литва – чарівна країна», 2008 р.н., м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Місюра Я.О.;

Легкота Олександра «Політ над Тракаєм», м. Дніпро, 12 років, НВО №136.







Дружба і співпраця Литви і України





1 місце:

Шевцова Лідія «Дружба», м. Кременчук.

2 місце:

Батенко Дар’я «Лови момент», 2007 р.н., м. Кременчук;

Кириленко Поліна «Захисники України і Литви», 12 років, м. Кременчук, «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів».

3 місце:

Яременко Діана «Литва та Україна – сестри на віки», 12 років, м. Кременчук;

Таран Варвара, Шмалько Данієль, Чабан Лілія «Єдність», м. Дніпро, 11 років, 6-й клас, НВО №136.



Історія Литви





1 місце:

Богачьов Антон «Вільнюс, Замкова гора, 16 століття, будівництво», 17 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка;

Джугостран Аліса «Тракайський замок – резиденція литовських князів», 2006 р.н., м. Кременчук, гімназія №26.

2 місце:

Сакун Інна (заст. директора з виховної роботи), Титарева Вікторія (педагог–організаор) «Тракайський замок», м. Кременчук, гімназія №19;

Костюк Софія «Три хрести», м. Дніпро, 9 кл., НВО №136.

3 місце:

Івко Анастасія «Тракайський замок», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Голишкіна А.А.;

Сергієнко Дар’я «Тракайське архітектурне диво», м. Кременчук;

Рябчун Юлія «Символ Вільнюса Костел Святої Анни», м. Кременчук, гімназія №26.



Спеціальний приз:

Зінченко Марія «Веселі будиночки», 9 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Мірошніченко В.О.;

Євтухова Юлія «Зимова казка», 14 років, м. Кременчук, КДХШ ім. Литовченка, викладач Мірошніченко В.О.;

Кручок Владислав «Мальовничі краєвиди Тракайського замку», м. Конотоп, ДХШ, керівник Лященко О.М.





Почесні дипломи: