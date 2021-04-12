54,5 мільйона гривень на харчування для малечі: затвердили регіональну програму

9 квітня депутати Полтавської обласної ради прийняли рішення про затвердження Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021-2024 роки.
У Програмі йдеться про реформування системи шкільного харчування, підвищення безпечності та якості харчування у закладах освіти, перевірка постачальників продуктів та оновлення застарілої матеріально-технічної бази харчоблоків.
Основні заходи та напрями Програми передбачають:
На реалізацію Програми передбачено 54,5 млн грн, з них 40 млн з обласного бюджету.
Прийняли депутати й рішення про створення Комунального підприємства «Здорове харчування» для забезпечення ефективної організації харчування в закладах сфери охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки та культури.