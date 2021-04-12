54,5 мільйона гривень на харчування для малечі: затвердили регіональну програму

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9 квітня депутати Полтавської обласної ради прийняли рішення про затвердження Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2021-2024 роки.





У Програмі йдеться про реформування системи шкільного харчування, підвищення безпечності та якості харчування у закладах освіти, перевірка постачальників продуктів та оновлення застарілої матеріально-технічної бази харчоблоків.





Основні заходи та напрями Програми передбачають:

впровадження безумовного виконання нормативних вимог із облаштування мережі їдалень;

модернізацію матеріально-технічної бази сільських закладів, закладів селищних та міських громад із контингентом не менше 400 осіб;

організацію та здійснення лабораторного контролю (вибіркових досліджень) сировини та продуктів харчування в закладах освіти;

створення умов для забезпечення повноцінного, якісного та калорійного харчування дітей у закладах освіти;

впровадження та застосування системи НАССР.

На реалізацію Програми передбачено 54,5 млн грн, з них 40 млн з обласного бюджету.





Прийняли депутати й рішення про створення Комунального підприємства «Здорове харчування» для забезпечення ефективної організації харчування в закладах сфери охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, науки та культури.