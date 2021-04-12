Юні кременчужани відзначилися на обласному конкурсі з початкового технічного моделювання

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Олексій Бахвалов посів ІІ місце у номінації «Технічне завдання», а Артем Повід – ІІІ місця у номінаціях «Конструкторське завдання» та «Спортивно-технічне завдання»

Двоє кременчужан відзначилися на обласному конкурсі учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання. За повідомленням департаменту освіти Кременчука, конкурс дистанційно провів 23-24 березня Полтавський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді.





Програмою конкурсу було передбачене виконання учасниками завдань у номінаціях:

теоретичний залік;

технічне завдання;

конструкторське завдання;

спортивно-технічне завдання.

Вихованці Кременчуцького міського центру позашкільної освіти «Лідер» Артем Повід та Олексій Бахвалов під керівництвом Майї Костенко своїми теоретичними знаннями, практичними уміннями, творчими здібностями довели, що вони гідно представили свій заклад та місто на обласному рівні.





За підсумками конкурсу Олексій Бахвалов посів ІІ місце у номінації «Технічне завдання», а Артем Повід зайняв ІІІ місця у номінаціях «Конструкторське завдання» та «Спортивно-технічне завдання».