«Литва – чарівна країна»: у Кременчуці стартував конкурс дитячого малюнку

10 лютого у Кременчуці стартував конкурс дитячого малюнку «Литва – чарівна країна», який присвячений державним святам в Литві*. Про це повідомив президент Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку Андрій Мельник. Подати роботи можна до 10 березня. Учасниками конкурсу є діти від 7 до 17 років.
Малюнки мають відповідати таким вимогам:
Тематика робіт така:
Оголошення переможців та урочиста церемонія нагородження відбудеться до 20 березня. Про дату нагородження повідомлять на сайті Інституту розвитку Кременчука та Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку.
Місце та графік прийому робіт: Кременчук, пров. Дмитра Тьомкіна, буд. 4, офіс Інституту розвитку Кременчука.
Розклад роботи:
Для відправки робіт «Новою поштою»: поштове відділення №11 Кременчуг.
Адреса: Соборна вулиця, 6/7, Кременчук, Полтавська область, 39600
Отримувач – Мельник Андрій Васильович, 067 247 11 27, м. Кременчук, пров. Дмитра Тьомкіна, буд. 4, офіс КП «Інститут розвитку Кременчука».
*16 лютого Литва святкує державне свято – День відновлення Литовської держави. 16 лютого 1918 року підписали Декларацію про незалежність Литви, в якій було висловлено прагнення литовської нації створити демократичну державу. А 11 березня в Литві відзначається День відновлення незалежності, який, як і День відновлення державності, є головним державним святом країни.