«Литва – чарівна країна»: у Кременчуці стартував конкурс дитячого малюнку

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10 лютого у Кременчуці стартував конкурс дитячого малюнку «Литва – чарівна країна», який присвячений державним святам в Литві*. Про це повідомив президент Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку Андрій Мельник. Подати роботи можна до 10 березня. Учасниками конкурсу є діти від 7 до 17 років.





Малюнки мають відповідати таким вимогам:

подаються роботи в довільній графічній, живописній формах, виконані олівцями, олійними, акварельними фарбами чи гуашшю;

розмір повинен бути формату А1, А2 або А3;

роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо;

на зворотному боці кожної конкурсної роботи (або додатком до роботи) необхідно зазначити українською мовою: назву роботи; прізвище, ім’я, по батькові та дату народження автора; місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон, та e-mail (якщо є);

на окремому додатку бажано коротко написати про себе, про свої захоплення.

Тематика робіт така:

історія Литви;

види сучасних міст – будинки, вулиці;

природа Литви;

легенди Литви;

дружба і співпраця Литви з Україною.

Оголошення переможців та урочиста церемонія нагородження відбудеться до 20 березня. Про дату нагородження повідомлять на сайті Інституту розвитку Кременчука та Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку.





Місце та графік прийому робіт: Кременчук, пров. Дмитра Тьомкіна, буд. 4, офіс Інституту розвитку Кременчука.



Розклад роботи:

пн-пт – 8.00 – 17.15;

перерва на обід – 12.00 – 13.00;

сб, вс – вихідні.

Для відправки робіт «Новою поштою»: поштове відділення №11 Кременчуг.

Адреса: Соборна вулиця, 6/7, Кременчук, Полтавська область, 39600

Отримувач – Мельник Андрій Васильович, 067 247 11 27, м. Кременчук, пров. Дмитра Тьомкіна, буд. 4, офіс КП «Інститут розвитку Кременчука».





*16 лютого Литва святкує державне свято – День відновлення Литовської держави. 16 лютого 1918 року підписали Декларацію про незалежність Литви, в якій було висловлено прагнення литовської нації створити демократичну державу. А 11 березня в Литві відзначається День відновлення незалежності, який, як і День відновлення державності, є головним державним святом країни.