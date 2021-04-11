У Полтаві перевернувся човен з працівниками ОДА: двоє загинули, третього шукають (момент трагедії)

Вчора, 23:32 Переглядів: 3 319

11 квітня на Ворсклі, поблизу селища Вакуленці в Подільському районі Полтави, гумовий човен із трьома людьми затягнуло у дамбу. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ ДСНС України у Полтавській області. Човен перевернувся.





Інформація про трагічний випадок надійшла до Служби порятунку близько 16.18. До пошуків чоловіків із човна залучили спеціалістів рятувально-водолазної служби.





Тіла двох загиблих чоловіків рятувальники витягнули з води. Пошуки третього чоловіка ще тривають.





Особи людей встановлюють.





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Як розповів Колу Дмитро Лунін, перший заступник голови Полтавської облдержадміністрації, загиблі під час перекидання човна біля дамби на річці Ворскла у Вакуленцях – це працівники ОДА. Двоє з них працювали в адміністрації, третій – колишній працівник.









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Наразі встановлені особи чоловіків. Як повідомляє Полтавщина , це 38-річний начальник відділу транспорту та організації пасажирських перевезень Полтавської ОДА Сергій Гайдар, 35-річний головний спеціаліст цього відділу Володимир Трофименко та 32-річний колишній головний спеціаліст відділу Микола Юрко.





Моторний човен проти течії впритул підплив до дамби. Через силу течії, яку красномовно ілюструє зламане навпіл весло, знайдене рятувальниками, керувати човном там дуже складно. Вірогідно, що вир води перекинув човен та затягнув чоловіків під воду.





Відомо, що чоловіки зібралися разом, щоб відсвяткувати день народження Миколи Юрка, який календарно був минулої п’ятниці.

Рятувальники знайшли тіла Володимира Трофименка та Миколи Юрка, одного із них знайшли на мілині, іншого — на глибині.





Пошуки Сергія Гайдара тривають.



