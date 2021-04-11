Два пенальті та вибуховий другий тайм: «Кремінь-АТО» з перемоги відрив сезон

Вчора, 20:47 Переглядів: 322

















































































































Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 11 квітня, футбольний клуб «Кремінь-АТО» з камбеку відкрив сезон. Кременчуцька команда перемогла «Полтаву-АТО» з рахунком - 3:1.





Вже на перших хвилинах матчу арбітр призначив пенальті у ворота «Кремінь-АТО». Полтавець підійшов до 11-метрової позначки й... пробив вище воріт. На 17 хв гостям вдалося відкрити рахунок, після контратаки прострелив у ближній кут воріт - 0:1. У середині тайму шанс отримав «Кремінь-АТО». Воротар полтавців не зміг зафіксувати м'яч й у штрафному розпочалася боротьба між фіолетовими та зеленими. У підсумку суддя вказав на «точку». Наш футболіст Антон Клімовіч вдало виконав пенальті й відновив паритет у грі. До перерви «Полтава-АТО» запам'яталася двома небезпечними ударами з дальньої дистанції.





У другому таймі «Кремінь-АТО» показав хто на полі господар: з контратаки відзначилися Іван Коробко та Руслан Близнюк.









Після першого туру «Кремінь-АТО» має в активі три очки й входить у четвірку кращих команд групи. У групі лідирує «Зіньків АТО УР». який переміг 13 бригазу з рахунком - 10:0, на другому «Дніпро АТО», далі «Схід НГУ» та «Кремінь-АТО».





Наступними вихідними «Кремінь-АТО» зіграє у Харкові проти «Меркурія» в кубковому протистоянні.



