У Кременчуці та Кривушах горів сухостій: полум’я охопило 4 гектари землі

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ГУ ДСНС інформує про чергові пожежі в Кременчуцькому районі та самому місті.





11 квітня о 15.42 рятувальники отримали повідомлення про загоряння в селі Кривуші в районі вул. Весняної.





Пожежна бригада, що прибула на місце через 15 хвилин, з’ясувала, що горить суха рослинність на 3 гектарах відкритої території. За допомогою додаткових сил, викликаних пожежниками, полум’я вдалося загасити о 17.15.









О 17.16 надійшло ще одне повідомлення про пожежу: цього разу рослинність загорілась у Крюківському районі Кременчука поблизу віл. Заводської. Вогнем був охоплений 1 гектар території. Ліквідували пожежу о 18.15 - через 50 хвилин після прибуття на місце.





В обох випадках обійшлося без людських жертв.





Працюють оперативно-слідчі групи, які встановлять обставини виникнення пожеж та суму спричинених збитків.





ДСНС Кременчука вкотре закликає до обережного поводження з вогнем, адже навіть невеличка іскра здатна спричинити стихійне лихо.