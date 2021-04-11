Боксер Всеволод Сліпченко зустрівся на рингу з зіркою Казахстану

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У п'ятницю, 9 квітня, в Алматі (Казахстан) відбувся вечір професійного боксу. У головному поєдинку бою змагався боксер з Кременчука Всеволод Сліпченко. Всеволод - військовослужбовець в/ч 3059 Нацгвардії, вихованець СК «Легіон» де тренується під керівництвом тренера Андрія Агеєва.





Всеволод провів 8-раундовий рейтинговий бій з місцевою зіркою боксу Abay Tolesh (у якого 9 боїв, 8 перемог з них 5 достроково). За результатами бою кременчужанин поступився роздільним рішенням суддів - 1:2. Навіть після бою місцеві промоутери та глядачі підтримали наших спортсменів, адже явна перемога була на боці Всеволода Сліпченка.





- Боєм задоволений, йдемо лише вперед попри несправедливе рішення. Нас це тільки гартує Хочу додати, що Сева проводив вперше 8-раундовий бій й відмінно це зробив. Хочемо висловити подяку мережі магазинів "Українські Ковбаси" за спонсорську підтримку в розвитку спорту у Кременчуці й особисто Віталія Макашова, - поділився враженнями після бою тренер боксера Андрій Агеєв.

Зауважимо, що після бою кременчужанин піднявся в світовому рейтингу майже на 100 балів, а суперник Абай (майстер спорту міжнародного класу) опустився вдвічі у рейтингу.



