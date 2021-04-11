Кременчук

Коли і де вимикатимуть світло 12 квітня у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 220

Причина – проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові перерви в електропостачанні у зв’язку с проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання. Зокрема, 12 квітня планові роботи проводитимуться в Кременчуці за адресами:


з 06.00 до 18.00:

  • просп. Свободи, 38, 56, 56/2, 58а;
  • вул. Маяковського, 2, 7.

з 08.00 до 17.00:

  • вул. Зінаїди Тулуб;
  • вул. Паркова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Новомежева;
  • вул. Межова;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Локомотивна;
  • вул. Леонова;
  • вул. Новомежова;
  • пров. Фруктовий;
  • пров. Глінки;
  • пров. Героїв Бресту, 20-36;
  • просп. Свободи, 40-54;
  • пр. Парковий.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх