Коли і де вимикатимуть світло 12 квітня у Кременчуці

Причина – проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає про тимчасові перерви в електропостачанні у зв’язку с проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання. Зокрема, 12 квітня планові роботи проводитимуться в Кременчуці за адресами:
з 06.00 до 18.00:
- просп. Свободи, 38, 56, 56/2, 58а;
- вул. Маяковського, 2, 7.
з 08.00 до 17.00:
- вул. Зінаїди Тулуб;
- вул. Паркова;
- вул. Андріївська;
- вул. Новомежева;
- вул. Межова;
- вул. Чкалова;
- вул. Локомотивна;
- вул. Леонова;
- вул. Новомежова;
- пров. Фруктовий;
- пров. Глінки;
- пров. Героїв Бресту, 20-36;
- просп. Свободи, 40-54;
- пр. Парковий.