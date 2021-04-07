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Кременчуцьких пенсіонерів та робітників соціальної сфери закликають щепитися від COVID-19

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 131

 

За показниками вакцинації від COVID-19 Полтавщина посідає 6 місце в Україні

Кременчуцьких пенсіонерів віком 80+ та співробітників соціальної сфери закликають вакцинуватися від коронавірусу. Саме ці верстви населення щеплять на ІІ етапі імунізації. Заступниця директора департаменту охорони здоров’я Людмила Пономаренко звернулася до літніх громадян нашого міста та їхніх родичів та наголосила, що на щеплення можна записатися, зателефонувавши сімейним лікарям та через форму департаменту охорони здоров'я.


- Також ми звертаємося до працівників соціальної сфери і просимо відповідально віднестися до даної процедури – звернутися до своїх сімейних лікарів або до роботодавців і отримати дозу щеплення проти COVID-19, – каже медик.


Станом на 5 квітня першу дозу вакцини Covishield отримали 2394 жителі Кременчука, серед яких 1228 медиків. Загалом за показниками вакцинації від COVID-19 Полтавщина посідає 6 місце в Україні.


У Кременчуці працює три стаціонарні пункти для вакцинації – на базі центрів ПМСД №1, 2, 3, а також діють дві виїздні бригади. Медики працюють навіть у суботу та неділю, по черзі беручи вихідні.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: вакцина вакцинация
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