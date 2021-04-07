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11 квітня футболісти «Кремінь-АТО» стартують в чемпіонаті України

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Військові-футболісти змагатимуться не лише в чемпіонаті, а й у Кубку серед ветеранів російсько-української війни

11 квітня футболісти, ветерани російсько-української війни «Кремінь-АТО» зустрінуться з «Полтавою-АТО». Матч розпочнеться о 17.00 на стадіоні «Кремінь-Арена». 


Кременчуцька команда грає у дивізіоні Схід 1 чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв 2021.


1 тур у дивізіоні Схід 1 відбудеться 10-11 квітня:

  • Схід НГУ (Харків) - Слобожанщина (Харків)
  • Кремінь АТО (Кременчук) - Полтава АТО
  • Дніпро АТО (Гвардійське) - Ветерани АТО Дніпра
  • ФК 18 ЗСУ (Полтава) - Зіньків АТО Українці Разом! (Полтавська область)

 


Підкорити дві вершини за раз: разом з чемпіонатом стартує Кубок Захисників 


Цього року створено ще один всеукраїнський турнір для учасників бойових дій та ветеранів АТО/ООС - Кубок Захисників України. 64 команди з 98 команд Всеукраїнської футбольної Ліги учасників АТО будуть виборювати між собою ще один трофей у форматі матчів плей-офф: 1/32 фіналу, 1/16 фіналу, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу, 1/2 фіналу та фінал.


Змагання будуть проходити з 17 квітня до 24 серпня, паралельно з матчами чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО, який стартує з 10 квітня в 42 містах по всій Україні, з дотриманням всіх карантинних вимог та обмежень.


Фінал першого Кубку Захисників України відбудеться 24 серпня в День Незалежності України в Одесі на стадіоні ФК «Чорноморець».


«Кремінь-АТО» дізнався суперника в Кубку 


Почесний президент Федерації футболу учасників АТО, Героя України Ігор Гордійчук провів відкрите «сліпе» жеребкування. Жеребкування проходило серед 64 команд учасників 1/32 фіналу першого Кубку Захисників України. 64 команди розділили на 8 дивізіонів по 8 команд в кожному згідно територіального принципу.


Дивізіон Схід 1

  • Полтава АТО - Кривбас АТО (Кривий Ріг)
  • Дніпро АТО (Гвардійське, Дніпропетровщина) - Ветерани АТО Дніпра (Дніпро)
  • Меркурій (Харків) - Кремінь АТО (Кременчук)
  • Слобожанщина (Харків) - Схід НГУ (Харків)

17-18 квітня у Харкові кременчужани зіграють у Кубку.


 


Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО – це не лише футбольні змагання, а наймаштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить із 2015 року.


Учасники розповідають, що основна їхня мотивація – не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-АТО
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