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За добу на Полтавщині згоріло 37,7 га сухостою, з них гектар - у Кременчуці

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Рятувальники ліквідували 39 пожеж

Протягом 6 квітня рятувальники з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС та місцевої пожежної охорони ліквідували 39 пожеж на відкритих територіях.


Як повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини, горіло у: Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Диканьці, Лохвицькому, Зіньківському, Миргородському, Гадяцькому, Великобагачанському, Глобинському, Гребінківському, Хорольському та Полтавському районах.


Вогонь знищив 37,7 га сухої рослинності та очерету.


 


За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, палало вчора і у Кременчуці - на вул. Ярмарковій. Вигорів 1 га сухої рослинності. Причина пожежі та збитки встановлюються.


Рятувальники звертаються до громадян: не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях! Ці необдумані дії вкрай небезпечні, приводять до виникнення пожеж у будинках та на дачах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.


Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером 101.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежі
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