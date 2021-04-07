За добу на Полтавщині згоріло 37,7 га сухостою, з них гектар - у Кременчуці

Протягом 6 квітня рятувальники з підрозділів Полтавського гарнізону ДСНС та місцевої пожежної охорони ліквідували 39 пожеж на відкритих територіях.

Як повідомляє пресслужба ДСНС Полтавщини, горіло у: Полтаві, Кременчуці, Горішніх Плавнях, Диканьці, Лохвицькому, Зіньківському, Миргородському, Гадяцькому, Великобагачанському, Глобинському, Гребінківському, Хорольському та Полтавському районах.

Вогонь знищив 37,7 га сухої рослинності та очерету.

За повідомленням Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, палало вчора і у Кременчуці - на вул. Ярмарковій. Вигорів 1 га сухої рослинності. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Рятувальники звертаються до громадян: не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях! Ці необдумані дії вкрай небезпечні, приводять до виникнення пожеж у будинках та на дачах. Трава та сміття легко займаються від сірника або недопалка, а полум'я швидко розповсюджується на значні території.





Якщо під час відпочинку на природі, або знаходячись на присадибній чи дачній ділянці помітили безупинне розповсюдження вогню - негайно повідомте до пожежно-рятувальної служби за номером 101.