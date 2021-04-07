Кременчук

Незрячі кременчужани у Києві протестували проти керівництва УТОСу

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 448 Коментарів: 1

Керівництво до протестувальників так і не вийшло

5 квітня у Києві відбулася акція протесту проти діяльності голови всеукраїнської громадської організації сліпих УТОС Владислава Більчича, його найближчого оточення та президії центрального правління УТОС. Кременчужани також долучилися до протесту.


- Саме представники вищого органу правління, узурпувавши владу центрального правління, недолуго здійснюють керівництво всією системою УТОС. Саме вони, прикриваючись людьми з інвалідністю по зору дбають лише про лобіювання своїх інтересів та збільшення власних статків в той час, коли Наша громадська організація знаходиться у глибокому занепаді, - повідомили учасники акції.



Протестувальники вимагали:

  • Зміни керівництва;
  • Проведення незалежного аудиту фінансової діяльності центрального правління та інших структурних підрозділів УТОС;
  • Забезпечення реалізації дієвої та прозорої державної фінансової підтримки;
  • Формування належної та відповідальної кадрової політики на зайняття керівних посад;
  • Здійснення перспективного та адаптивного планування розвитку УТОС в умовах сьогодення;
  • Налагодження активної та ефективної взаємодії з вищими органами влади та органами місцевого самоврядування.
- Важко уявити, що отримуючи державну фінансову підтримку близько 49 млн грн щорічно, існуюча верхівка керівних органів ЦП УТОС спромоглася довести саму організацію та членів УТОС до зубожіння, - кажуть організатори. - За відсутності стратегічного планування та належної і пропорційної фінансової підтримки, колись потужні промислові підприємства знижують темпи та обсяги свого виробництва, а деякі підприємства вже взагалі зупинили свою діяльність. Будівлі підприємств, будинки культури, будинки відпочинку, бібліотеки, гуртожитки, які також є власністю УТОС, знаходяться у жахливому стані, а незрячим людям, членам організації доводиться жити і працювати в умовах холоду та плісняви, виконуючи рабську роботу за мізерну зарплатню.


Загалом на акцію зібралося понад 150 членів УТОСу з багатьох областей, але до них не вийшли ні голова ЦП ні його заступники. Зате зачинили двері і прислали поліцейські машини та нагрвардійців.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: УТОС
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Коментарі: 1

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Angel737:
Сьогодні, 09:47

Ганьба нашим властям на Века!!!


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