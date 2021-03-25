Кременчук, Спорт

Автозаводський райсуд завтра поставить крапку у справі Кобзистий vs Управління спорту

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 365

 

На засіданні дослідили письмові документи

Сьогодні, 25 вересня, в Автозаводському районному сіді продовжили розгляд справи щодо звільнення директора Дитячої юнацько-спортивної школи №2 Віктора Кобзистого. Позивач вважає незаконним звільнення та вимагає поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.


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Суддя Сергій Нестеренко зауважив, що опитали учасників справи та допитали свідків, тому перейшли до дослідження письмових документів. Задавши питання стороні позивача та відповідача, він видалився в нарадчу кімнату для ухвалення рішення. Завтра, 26 березня, повинні поставити остаточну крапку у справі Кобзистий vs Управління спорту, яка триває близько півроку.


Нагадаємо, що КДЮСШ №2 зараз проходить процес ліквідації, шляхом приєднання до реформованої кінно-спортивної школи «Фаворит».


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Автор: Альона Душенко
Теги: суд скандал кдюсш Віктор Кобзистий Олександр Мазур Станіслав Шаляпін
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