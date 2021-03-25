Автозаводський райсуд завтра поставить крапку у справі Кобзистий vs Управління спорту

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Сьогодні, 25 вересня, в Автозаводському районному сіді продовжили розгляд справи щодо звільнення директора Дитячої юнацько-спортивної школи №2 Віктора Кобзистого. Позивач вважає незаконним звільнення та вимагає поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.









Суддя Сергій Нестеренко зауважив, що опитали учасників справи та допитали свідків, тому перейшли до дослідження письмових документів. Задавши питання стороні позивача та відповідача, він видалився в нарадчу кімнату для ухвалення рішення. Завтра, 26 березня, повинні поставити остаточну крапку у справі Кобзистий vs Управління спорту, яка триває близько півроку.





Нагадаємо, що КДЮСШ №2 зараз проходить процес ліквідації, шляхом приєднання до реформованої кінно-спортивної школи «Фаворит».



