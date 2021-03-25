Стало відомо, де і коли відключатимуть гарячу воду у Кременчуці «на профілактику»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 432 Коментарів: 2

25 березня мерія оприлюднила рішення про підсумки проходження опалювального періоду 2020-2021. В документі йдеться й про підготовку тепломереж до наступного опалювального сезону, проведення випробувань та ремонтних робіт. Саме з цією метою відбудуться планові відключення гарячої води по всьому місту.









Орієнтовний графік відключення теплових мереж міста:

з 19 квітня по 4 червня - Тепломагістралі №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП квт. 59), 24 (нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278); обладнання ПНС №2;

- Тепломагістралі №№ 10 (від ТК-10/33 до ТК-10/65), 11, 12, 13 ( від ТК-10/57 до ТК-13/11), 14 (від ТК-10/59 до ТК-14/5), 16 (від ТК-10/45 до ТК-20/25), 17, 19, 22 (до ТРП квт. 59), 24 (нагірна частина міста та квартали: 305, 274, 278); обладнання ПНС №2; з 7 червня по 25 липня – Тепломагістралі №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25 (центральна частина міста та квартал 101), у тому числі пологового будинку за адресою: вул. Майора Борищака, буд. 20/3; обладнання ПНС №1;

– Тепломагістралі №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 (від ТК-15/8 до ТК- 14/5), 15, 18, 23, 25 (центральна частина міста та квартал 101), у тому числі пологового будинку за адресою: вул. Майора Борищака, буд. 20/3; обладнання ПНС №1; з 26 липня по 29 серпня – Тепломагістралі №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33), 21 (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС №4;

– Тепломагістралі №№ 10 (від ТЕЦ до ТК-10/33), 21 (від ТК-10/21 до ТК-21/4) (на Молодіжному); обладнання ПНС №4; з 30 серпня по 30 вересня – Тепломагістралі №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21 (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ – КрАЗ та квартали: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ)); обладнання ПНС №3;

– Тепломагістралі №№ 20, 13 (від ТК-13/11 до ТК-13/33), 21 (від ТК-21/1 до ТК-21/4) (ТЕЦ – КрАЗ та квартали: 297, 304, 18(І), 18(ІІ), 55(І), 55(ІІ)); обладнання ПНС №3; з 19 квітня по 30 вересня – Тепломагістралі на Раківці;

– Тепломагістралі на Раківці; з 1 липня по 30 липня – Тепломагістралі від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, буд. 28-А;

– Тепломагістралі від котельні кварталу 176 по вул. Маршала Говорова, буд. 28-А; з 1 червня по 30 червня – Тепломагістралі від котельні кварталу 17 по вул. Івана Приходька, буд. 30-А;

– Тепломагістралі від котельні кварталу 17 по вул. Івана Приходька, буд. 30-А; з 2 серпня по 31 серпня – Тепломагістралі від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, буд. 89-А

– Тепломагістралі від котельні кварталу 142-143 по вул. Мічуріна, буд. 89-А з 19 квітня по 10 вересня – Тепломагістралі від котелень: кварталу 620 по вул. Івана Приходька, буд. 101-А; Пождепо по вул. Ковальській, буд. 32-А; ЗОШ № 7 по вул. Пілотів, буд. 43-А; школи-інтернат № 21 по вул. Чкалова, буд. 217-А; ЗОШ № 29 по вул. Республіканській, буд. 76; управління зрошувальних систем по вул. Цілиноградській, буд. 3-Б; ЗОШ № 24 (І) по проспекту Полтавському, буд. 11; ДНЗ № 4 по вул. Соломії Крушельницької, буд. 40; ЗОШ № 2 по вул. Богдана Хмельницького, буд. 66.

В рамках підготовки до нового опалювального сезону підприємства Кременчука не тільки проведуть ремонт тепломереж та обладнання, а й відновлять асфальтове покриття, зруйноване під час виконання таких робіт. Саме таке доручення отримали ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ», ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», КП «Теплоенерго», Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Житлорембудсервіс», ТОВ «Місто для людей», ТОВ « ЖЕП Перспектива», КП Кременчукводоканал» та інші.





Контроль за роботами за підготовки до опалювального періоду 2021-2022 здійснюватиме безпосередньо заступник міського голови – Москалик І.В.