Кременчук

У Кременчуці погасили конверт до дня пам'яті загиблого бійця Довбні

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 381

 

В музеї АТО/ООС ВПУ 7 пролунав дзвін Пам'яті

Сьогодні, 25 березня, в День Пам’яті кременчуцького захисника Олега Довбні, на центральному відділенні поштового зв’язку конверт Героя був погашений штемпелем цього дня. Про це повідомляє Координаційний центр об’єднань ветеранів АТО. 


В музеї АТО/ООС ВПУ 7 продовжується непорушна традиція – в день, коли Кременчук втрачав свого Героя, лунає дзвін Пам'яті та запалюється свіча у солдатській касці...


Довбня Олег Олександрович (23.06.1993 - 25.03.2016) - солдат, старший розвідник-оператор 90-го окремого аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної бригади ВДВ. Загинув 25 березня 2016 року від смертельного осколкового поранення, під час інтенсивного обстрілу терористами промзони Авдіївки. Нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна конверт Героя
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