Кременчук, Спорт

Відклали розгляд справи щодо звільнення ексдиректора КДЮСШ №2 Кобзистого

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 311

 

У суді озвучили причину перенесення розгляду справи 

Сьогодні, 15 березня, в Автозаводському районному суді мали продовжити розгляд справи щодо звільнення директора Дитячої юнацько-спортивної школи №2 Віктора Кобзистого, яке позивач вважає незаконним та вимагає поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.

Малецького та Пелипенка хотіли викликати на допит у суд в справі КДЮСШ №2
Розгляд справи перенесли на 25 березня, оскільки голосуючий суддя Сергій Нестеренко зараз перебуває на навчанні. 
Нагадаємо, що наприкінці березня має завершитися реорганізація КДЮСШ №2, яка приєднається до кінноспортивної школи «Фаворит». У результаті реорганізації має бути створена ДЮСШ ім Кисельова. Чи буде вона правонаступником КДЮСШ №2 ще лишається під великим питанням. 


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Автор: Альона Душенко
Теги: суд Віктор Кобзистий Олександр Мазур Станіслав Шаляпін дюсш
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