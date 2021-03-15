Відклали розгляд справи щодо звільнення ексдиректора КДЮСШ №2 Кобзистого

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Сьогодні, 15 березня, в Автозаводському районному суді мали продовжити розгляд справи щодо звільнення директора Дитячої юнацько-спортивної школи №2 Віктора Кобзистого, яке позивач вважає незаконним та вимагає поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу та стягнення моральної шкоди.





Розгляд справи перенесли на 25 березня, оскільки голосуючий суддя Сергій Нестеренко зараз перебуває на навчанні.

Нагадаємо, що наприкінці березня має завершитися реорганізація КДЮСШ №2, яка приєднається до кінноспортивної школи «Фаворит». У результаті реорганізації має бути створена ДЮСШ ім Кисельова. Чи буде вона правонаступником КДЮСШ №2 ще лишається під великим питанням.



