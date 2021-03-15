Ferrexpo в январе-феврале сократила ж/д отгрузки в сторону портов на 17%

Отправки продукции в направлении Евросоюза, напротив, выросли на 27%
Ferrexpo в январе-феврале 2021 года сократила железнодорожные отправки продукции в сторону морских портов на 17% по сравнению с январем-февралем 2020 года – до 1,35 млн т. Отправки продукции в направлении стран Евросоюза, напротив, выросли на 27% – до 576,5 тыс. т.
Об этом свидетельствуют данные Главного информационно-вычислительного центра АО «Укрзалізниця», опубликованные на Портале открытых данных.
В целом за два месяца с железнодорожной станции Золотнишино было отправлено 1,93 млн т железной руды. Это на 7% меньше, чем за январь-февраль 2020 года.
Основной объем продукции был отправлен в порт «Південний» через такие ж/д станции:
Меньшую часть продукции отгрузили в направлении Евросоюза через станции:
Доля ж/д отправок продукции на дальние рынки (ст. Береговая, Черноморская) по итогам двух месяцев составила 70,1%, что на 8 п.п. меньше по сравнению с январем-февралем 2020 года. Отправки в сторону Евросоюза (ст. Батьево, Чоп, Измаил) за этот период составили 29,9% от общего объема перевезенной продукции.