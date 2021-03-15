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Ferrexpo в январе-феврале сократила ж/д отгрузки в сторону портов на 17%

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 198

Отправки продукции в направлении Евросоюза, напротив, выросли на 27%

Ferrexpo в январе-феврале 2021 года сократила железнодорожные отправки продукции в сторону морских портов на 17% по сравнению с январем-февралем 2020 года – до 1,35 млн т. Отправки продукции в направлении стран Евросоюза, напротив, выросли на 27% – до 576,5 тыс. т.


Об этом свидетельствуют данные Главного информационно-вычислительного центра АО «Укрзалізниця», опубликованные на Портале открытых данных.


В целом за два месяца с железнодорожной станции Золотнишино было отправлено 1,93 млн т железной руды. Это на 7% меньше, чем за январь-февраль 2020 года.


Основной объем продукции был отправлен в порт «Південний» через такие ж/д станции:

  • Береговая – 54,6 тыс. т (на 90,7% меньше, чем в январе-феврале 2020 года);
  • Черноморская – 1,3 млн. т (+25,5%).

Меньшую часть продукции отгрузили в направлении Евросоюза через станции:

  • Батьево – 156,4 тыс. т (на 18,3 % больше, чем в январе-феврале 2020 года);
  • Измаил – 188 тыс. т (+18,7%);
  • Чоп – 232,1 тыс. т (+78,4%).

Доля ж/д отправок продукции на дальние рынки (ст. Береговая, Черноморская) по итогам двух месяцев составила 70,1%, что на 8 п.п. меньше по сравнению с январем-февралем 2020 года. Отправки в сторону Евросоюза (ст. Батьево, Чоп, Измаил) за этот период составили 29,9% от общего объема перевезенной продукции.

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Автор: Алиса Котова
Теги: Ferrexpo
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