Кременчук

До уваги автомобілістів: де в Кременчуці не працюють світлофори

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 252 Коментарів: 1

Будьте уважні і обережні

15 березня з 10.30, у зв’язку з заміною електролічильника у шафі управління, не працюють світлофори за адресами:

  • Перехрестя вул. Соборної – вул. Шевченка;
  • Перехрестя вул. Ігоря Сердюка – вул. Шевченка.

Про це повідомляє КП «Міськсвітло».

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: світлофори
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