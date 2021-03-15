До уваги автомобілістів: де в Кременчуці не працюють світлофори

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 252 Коментарів: 1

Будьте уважні і обережні

15 березня з 10.30, у зв’язку з заміною електролічильника у шафі управління, не працюють світлофори за адресами: Перехрестя вул. Соборної – вул. Шевченка;

Перехрестя вул. Ігоря Сердюка – вул. Шевченка. Про це повідомляє КП «Міськсвітло».

Автор: Тамара Зінченко