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У Кременчуці на Шевченка зіштовхнулися Mazda та Siat

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 440

 

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці на Шевченка зіштовхнулися Mazda та Siat. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося поблизу перехрестя з вул. Театральною. 


У ДТП ніхто не постраждав. Рух біля ринку може бути ускладнений. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: дтп аварія
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