У Кременчуці на Шевченка зіштовхнулися Mazda та Siat

Сьогодні, 10:56 Переглядів: 440

У ДТП ніхто не постраждав

У Кременчуці на Шевченка зіштовхнулися Mazda та Siat. Як повідомляє патрульна поліція міста, це сталося поблизу перехрестя з вул. Театральною.





У ДТП ніхто не постраждав. Рух біля ринку може бути ускладнений.