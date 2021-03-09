Турнір Grand Slam: 5 місце Каланіної і безцінний досвід на майбутнє

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 340

У столиці Узбекистану Ташкенті завершився другий в новому році турнір серії Grand Slam, на якому збірну України представляли 11 спортсменів. Про це повідомляє пресслужба Федерації дзюдо України.

В заключний змагальний день найкращий результат у нашій команді продемонструвала лідер у ваговій категорії понад 78 кг Єлизавета Каланіна.

Одержавши перемогу у другому раунді змагань над дворазовою чемпіонкою Африки алжиркою Сонею Ашелах, у чвертьфіналі Каланіній протистояла 21-річна корейська дзюдоїстка Кім Хаюн.





На жаль, на 4 хвилині зустрічі українка пропустила кидок на оцінку «Ваза-арі», після чого вимушена була відправитися боротися у втішних сутичках. Першу з них українка виграла на Golden Score, виконавши результативний прийом у поєдинку з німкенею Рене Лухт, а ось у другій, медальній, на жаль, зазнала поразки від представниці Тунісу Руху Чейх.

На 4 хвилині зустрічі суперниця виконала прийом на оцінку «Ваза-арі», після чого Єлизавета, попри всі старання, не змогла провести контратаку.









Наступним турніром «Світової серії дзюдо» стане Grand Slam в Тібілісі, який запланований на 26-28 березня.







