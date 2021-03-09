За добу COVID-19 виявили у 3 261 українців, на Полтавщині – у 7

Щепили за цей час 1 171 особу, з них 70 на Полтавщині
3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 березня, за повідомленням Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 837 осіб;
- виписано з лікарень – 637 осіб;
- летальних випадків – 76;
- одужало – 975 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 410 061 особа;
- одужало – 1 199 229 осіб;
- летальних випадків – 27 204;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м. Києві (201).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 201 випадок;
- Вінницька область – 460 випадків;
- Волинська область – 62 випадки;
- Дніпропетровська область – 151 випадок;
- Донецька область – 23 випадки;
- Житомирська область – 71 випадок;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 13 випадків;
- Івано-Франківська область – 433 випадки;
- Київська область – 162 випадки;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 14 випадків;
- Львівська область – 351 випадок;
- Миколаївська область – 151 випадок;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 7 випадків;
- Рівненська область – 53 випадки;
- Сумська область – 69 випадків;
- Тернопільська область – 97 випадків;
- Харківська область – 196 випадків;
- Херсонська область – 2 випадки;
- Хмельницька область – 8 випадків;
- Черкаська область – 28 випадків;
- Чернівецька область – 409 випадків;
- Чернігівська область – 37 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 259 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 42 935 жителів області, продовжують лікування 3 320 людей, зокрема 152 дитини. Усього зареєстровано 1 004 летальні випадки.
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 7.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 18 192 (+2);
- Кременчук – 6 007;
- Горішні Плавні – 2 335;
- Полтавський район – 2 020 (+1);
- Миргород – 1 755;
- Лубни – 1 497;
- Лохвицький район – 1 403;
- Зіньківський район – 1 075;
- Карлівський район – 974;
- Пирятинський район – 819;
- Котелевський район – 796;
- Новосанжарський район – 784;
- Кременчуцький район – 730;
- Глобинський район – 712;
- Шишацький район – 650;
- Диканський район – 648;
- Миргородський район – 645;
- Хорольський район – 624;
- Гадяч – 592;
- Кобеляцький район – 582;
- Решетилівський район – 562;
- Машівський район – 536;
- Чутівський район – 527 (+4);
- Семенівський район – 459;
- Великобагачанський район – 437;
- Гадяцький район – 380;
- Козельщинський район – 366;
- Лубенський район –348;
- Оржицький район – 295;
- Гребінківський район – 273;
- Чорнухинський район – 236.
1 171 особу щеплено проти COVID-19 за добу 8 березня в Україні.
Від початку кампанії щеплено 19 118 осіб, всі вони отримали 1 дозу.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 10 щеплень;
- Волинська область – 30 щеплень;
- Дніпропетровська область – 40 щеплень;
- Донецька область – 294 щеплень;
- Закарпатська область – 30 щеплень;
- Запорізька область – 10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 187 щеплень;
- Київська область – 120 щеплень;
- Луганська область – 110 щеплень;
- Львівська область – 30 щеплень;
- Полтавська область – 70 щеплень;
- Тернопільська область – 60 щеплень;
- Харківська область – 40 щеплень;
- Херсонська область – 20 щеплень;
- Хмельницька область – 20 щеплень;
- Чернівецька область – 50 щеплень;
- Чернігівська область – 50 щеплень.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).