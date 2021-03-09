За добу COVID-19 виявили у 3 261 українців, на Полтавщині – у 7

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Щепили за цей час 1 171 особу, з них 70 на Полтавщині

3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 березня, за повідомленням Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 837 осіб;

виписано з лікарень – 637 осіб;

летальних випадків – 76;

одужало – 975 осіб;

здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 410 061 особа;

одужало – 1 199 229 осіб;

летальних випадків – 27 204;

проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м. Києві (201).





Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 201 випадок;

Вінницька область – 460 випадків;

Волинська область – 62 випадки;

Дніпропетровська область – 151 випадок;

Донецька область – 23 випадки;

Житомирська область – 71 випадок;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 13 випадків;

Івано-Франківська область – 433 випадки;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 14 випадків;

Львівська область – 351 випадок;

Миколаївська область – 151 випадок;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 53 випадки;

Сумська область – 69 випадків;

Тернопільська область – 97 випадків;

Харківська область – 196 випадків;

Херсонська область – 2 випадки;

Хмельницька область – 8 випадків;

Черкаська область – 28 випадків;

Чернівецька область – 409 випадків;

Чернігівська область – 37 випадків.





За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 259 випадків захворювання на COVID-19.



Одужали 42 935 жителів області, продовжують лікування 3 320 людей, зокрема 152 дитини. Усього зареєстровано 1 004 летальні випадки.



За минулу добу зареєстровано нових випадків – 7.



Географія поширення інфекції:

Полтава – 18 192 (+2);

Кременчук – 6 007;

Горішні Плавні – 2 335;

Полтавський район – 2 020 (+1);

Миргород – 1 755;

Лубни – 1 497;

Лохвицький район – 1 403;

Зіньківський район – 1 075;

Карлівський район – 974;

Пирятинський район – 819;

Котелевський район – 796;

Новосанжарський район – 784;

Кременчуцький район – 730;

Глобинський район – 712;

Шишацький район – 650;

Диканський район – 648;

Миргородський район – 645;

Хорольський район – 624;

Гадяч – 592;

Кобеляцький район – 582;

Решетилівський район – 562;

Машівський район – 536;

Чутівський район – 527 (+4);

Семенівський район – 459;

Великобагачанський район – 437;

Гадяцький район – 380;

Козельщинський район – 366;

Лубенський район –348;

Оржицький район – 295;

Гребінківський район – 273;

Чорнухинський район – 236.





1 171 особу щеплено проти COVID-19 за добу 8 березня в Україні.





Від початку кампанії щеплено 19 118 осіб, всі вони отримали 1 дозу.





Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 10 щеплень;

Волинська область – 30 щеплень;

Дніпропетровська область – 40 щеплень;

Донецька область – 294 щеплень;

Закарпатська область – 30 щеплень;

Запорізька область – 10 щеплень;

Івано-Франківська область – 187 щеплень;

Київська область – 120 щеплень;

Луганська область – 110 щеплень;

Львівська область – 30 щеплень;

Полтавська область – 70 щеплень;

Тернопільська область – 60 щеплень;

Харківська область – 40 щеплень;

Херсонська область – 20 щеплень;

Хмельницька область – 20 щеплень;

Чернівецька область – 50 щеплень;

Чернігівська область – 50 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).



