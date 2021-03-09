Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 3 261 українців, на Полтавщині – у 7

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 555

 

Щепили за цей час 1 171 особу, з них 70 на Полтавщині

3 261 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 березня, за повідомленням Міністерство охорони здоров'я України. Зокрема, захворіли 160 дітей та 54 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 837 осіб;
  • виписано з лікарень – 637 осіб;
  • летальних випадків – 76;
  • одужало – 975 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 18 207 (зокрема методом ПЛР – 13 101, методом ІФА – 1 674);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 3 432.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 410 061 особа;
  • одужало – 1 199 229 осіб;
  • летальних випадків – 27 204;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 154 442.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (460), Івано-Франківській (433), Чернівецькій (409), Львівській (351) областях та в м. Києві (201).


Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 201 випадок;
  • Вінницька область – 460 випадків;
  • Волинська область – 62 випадки;
  • Дніпропетровська область – 151 випадок;
  • Донецька область – 23 випадки;
  • Житомирська область – 71 випадок;
  • Закарпатська область – 195 випадків;
  • Запорізька область – 13 випадків;
  • Івано-Франківська область – 433 випадки;
  • Київська область – 162 випадки;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 14 випадків;
  • Львівська область – 351 випадок;
  • Миколаївська область – 151 випадок;
  • Одеська область – 63 випадки;
  • Полтавська область – 7 випадків;
  • Рівненська область – 53 випадки;
  • Сумська область – 69 випадків;
  • Тернопільська область – 97 випадків;
  • Харківська область – 196 випадків;
  • Херсонська область – 2 випадки;
  • Хмельницька область – 8 випадків;
  • Черкаська область – 28 випадків;
  • Чернівецька область – 409 випадків;
  • Чернігівська область – 37 випадків.

 


За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 47 259 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 42 935 жителів області, продовжують лікування 3 320 людей, зокрема 152 дитини. Усього зареєстровано 1 004 летальні випадки.


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 7.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 18 192 (+2);
  • Кременчук – 6 007;
  • Горішні Плавні – 2 335;
  • Полтавський район – 2 020 (+1);
  • Миргород – 1 755;
  • Лубни – 1 497;
  • Лохвицький район – 1 403;
  • Зіньківський район – 1 075;
  • Карлівський район – 974;
  • Пирятинський район – 819;
  • Котелевський район – 796;
  • Новосанжарський район – 784;
  • Кременчуцький район – 730;
  • Глобинський район – 712;
  • Шишацький район – 650;
  • Диканський район – 648;
  • Миргородський район – 645;
  • Хорольський район – 624;
  • Гадяч – 592;
  • Кобеляцький район – 582;
  • Решетилівський район – 562;
  • Машівський район – 536;
  • Чутівський район – 527 (+4);
  • Семенівський район – 459;
  • Великобагачанський район – 437;
  • Гадяцький район – 380;
  • Козельщинський район – 366;
  • Лубенський район –348;
  • Оржицький район – 295;
  • Гребінківський район – 273;
  • Чорнухинський район – 236.

 


1 171 особу щеплено проти COVID-19 за добу 8 березня в Україні.


Від початку кампанії щеплено 19 118 осіб, всі вони отримали 1 дозу.  


Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 10 щеплень;
  • Волинська область – 30 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 40 щеплень;
  • Донецька область – 294 щеплень;
  • Закарпатська область – 30 щеплень;
  • Запорізька область – 10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 187 щеплень;
  • Київська область – 120 щеплень;
  • Луганська область – 110 щеплень;
  • Львівська область – 30 щеплень;
  • Полтавська область – 70 щеплень;
  • Тернопільська область – 60 щеплень;
  • Харківська область – 40 щеплень;
  • Херсонська область – 20 щеплень;
  • Хмельницька область – 20 щеплень;
  • Чернівецька область – 50 щеплень;
  • Чернігівська область – 50 щеплень.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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