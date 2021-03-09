Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Надзвичайні новини

На вихідних на Полтавщині у пожежах загинуло двоє людей

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 438

 
Причини займання встановлюють

На вихідних на Полтавщині у пожежах загинуло двоє людей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА. 


6 березня у с. Короваї (Гребінківська міська громада) зайнявся будинок 80-річної жінки. На місці пожежі виявили тіло господарки. Тіло покійної направили на судово-медичну експертизу. 


А 8 березня у с. Копили Полтавського району сталася пожежа у будинку 65-річного чоловіка. Власника дому знайшли мертвим. Його тіло направили на судово-медичну експертизу. 


Причини пожеж встановлюють. 

0
Автор: Юлия Волынская
Теги: пожежа смерть
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх