На вихідних на Полтавщині у пожежах загинуло двоє людей

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На вихідних на Полтавщині у пожежах загинуло двоє людей. Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА.





6 березня у с. Короваї (Гребінківська міська громада) зайнявся будинок 80-річної жінки. На місці пожежі виявили тіло господарки. Тіло покійної направили на судово-медичну експертизу.





А 8 березня у с. Копили Полтавського району сталася пожежа у будинку 65-річного чоловіка. Власника дому знайшли мертвим. Його тіло направили на судово-медичну експертизу.





Причини пожеж встановлюють.